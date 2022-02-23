Вице-председатель Хельсинской комиссии США: Лукашенко стал вассалом Путина 10 23.02.2022, 10:45

7,416

Без него Беларусь будет одной из богатейших стран Европы.

Семеро американских конгрессменов посетили Вильнюс, где вели переговоры с руководством Литвы, чтобы выразить этой стране свою поддержку на фоне угрозы вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

«Радыё Свабода» поговорило с ними об их видении ситуации в Беларуси.

Стив Коэн, конгрессмен от штата Теннесси (Д), вице-председатель Хельсинской комиссии:

— Очевидно, это то, что сейчас происходит… Лукашенко стал вассалом Владимира Путина. Он сам себе позволил уменьшиться в размерах как личность, отдав власть, продать душу, если она вообще у него была.

Джо Уилсон, конгрессмен от штата Северная Каролина:

— Ближайшая соседка Беларуси — Польша — превратилась в страну с очень современной динамичной экономикой. Мы сейчас, будучи здесь, в Литве, видим, как динамично здесь развивается экономика. Прошлым летом я был в Эстонии — стоит только посмотреть на то, как процветают страны Балтии! Молодые люди имеют столько возможностей для бизнеса! Беларусь могла бы иметь то же самое. И мы надеемся, что люди в Беларуси действительно понимают, что люди в Соединенных Штатах хотят им самого лучшего. Мы хотим, чтобы Беларусь была свободной, динамичной, высокоразвитой страной... О, кстати, однажды я слышал предсказание, что это будет одна из богатейших стран Европы, но диктатура Лукашенко этого не допустила.

Роберт Эдерголт, конгрессмен от штата Алабама:

— Мы вернемся в Соединенные Штаты и расскажем о ситуации в Беларуси нашим коллегам, с которыми работаем в Конгрессе и Сенате Соединенных Штатов, а также нашим избирателям. Думаю, что большинство американцев совсем не знают, какая в Беларуси ситуация. Они знают, что есть такая Беларусь, слышали о ней, но на самом деле ничего о ней не знают. И поэтому одной из наших задач, когда мы вернемся, будет рассказать людям о нашей обеспокоенности тем, что происходит при власти Лукашенко.

Шейла Джексон-Ли, конгрессмен от штата Техас:

— Полная подневольность правителя, который подчинил самого себя и свое суверенное государство России — это большая ошибка. И результат этой большой ошибки — недееспособность белорусских властей во главе с правителем, а также кризис, в котором оказалась страна. И это — важнейший фактор, так как в Беларуси сейчас 30 тысяч российских военных, и намедни было объявлено, что они там и останутся. Сюда еще можно добавить масштабные нарушения прав человека, отказ от суверенитета страны и участие в, возможно, самой кровавой войне в регионе со времен Второй мировой войны, в которой множество тел убитых будут возвращаться в Россию, много жертв понесет Украина и, возможно, потери понесет и маленькая белорусская армия. Все это значит, что страна переживает кризис.

Поэтому я думаю, что Соединенные Штаты, учитывая Акт о демократии в Беларуси, принятый впервые в 2004 году и в новой редакции в 2020 году, еще раз оценят оскорбления и преступные действия со стороны белорусского режима. Но мне бы больше всего хотелось увидеть большую поддержку гражданского общества, медиа, общественных и правозащитных организаций, чтобы подбодрить их тем, что мир их видит. Я хочу, чтобы люди в Беларуси чувствовали себя защищенными и получили поддержку в их борьбе за демократию. Мы в Конгрессе США приложим к этому совместные усилия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».