Прощай, Лондонград! 16 Андрей Остальский, The Insider

23.02.2022, 10:00

18,842

Как Британия накажет российских олигархов за войну с Украиной.

«Великобритания ответит на российскую агрессию пакетом санкций и других мер, которые будут немедленно введены в действие, как только мысок российского солдатского сапога пересечет украинскую границу», заявил Борис Джонсон, выступая на недавней пресс-конференции в Киеве.

Действующее законодательство было только что изменено так, чтобы дать британскому правительству бóльшую свободу. «Наш новый жесткий режим санкций против России, - написала в твиттере министр иностранных дел Лиз Трасс, - дает Великобритании право вводить санкции против лиц и организаций, представляющих стратегическую ценность для российского государства. Мы наложим серьезные ограничения на Россию в случае вторжения, мы лишим олигархов возможности перемещать деньги по миру, запретим им путешествовать и усложним российским компаниям доступ на наши рынки».

Позднее, выступая на мюнхенской конференции по безопасности, Джонсон разъяснил, что новые санкции, если они будут введены, сделают практически невозможным получение кредитов или привлечение финансирования в Британии для тех российских бизнесов, которые правительство сочтет важными для путинской власти.

И, конечно, премьер не удержался и блеснул еще одной метафорой на «русскую тему»: он сказал, что Великобритания «вскроет матрешки» (will open up the Matryoshka dolls), скрывающихся под чужими личинами российских компаний и отдельных лиц. И как же сочно, как раскатисто получилось у него произнести это слово - Matryoshka!

В менее драматические времена карикатуристы и газетчики не преминули бы поиздеваться над эксцентричностью своего премьера, но тема войны в Европе слишком остра и болезненна. Редчайший случай, когда курс правительства поддерживают все оппозиционные партии в парламенте.

Более того, и лейбористы, и либерал-демократы требуют еще более решительных действий по очистке Британии от «грязных денег», закрытия «отмывочной прачечной». Политики также поддерживают энергичную и военно-техническую помощь Украине. Британские военные помогли обучить 22 тысячи украинских военнослужащих и предоставили Украине ключевое военное оборудование, в том числе, две тысячи переносных противотанковых управляемых ракет NLAW, доказавших свою высокую боевую эффективность. Правда, звучат и критические голоса: не потому ли Джонсон ринулся на авансцену и стал играть ведущую роль в предотвращении войны и наказании агрессора, чтобы отвлечь внимание от внутриполитических скандалов?

А скандалы буквально накануне обострения обстановки вокруг Украины разгорались нешуточные. Видных деятелей правительства обвинили в коррупции, а самого премьера – в участии в незаконных вечеринках-выпивонах во времена локдауна, когда это было категорически запрещено, а также в том, что он беззастенчиво лгал, пытаясь скрыть эти нарушения.

«Всего три недели назад премьер-министр стал посмешищем на мировой арене, над ним издевался Белый дом за его вечеринки на Даунинг-стрит, его высмеивали в карикатуристы всего мира. Но его энергичный ответ на кризис в Украине, похоже, помог ему переломить ситуацию, по крайней мере, на международном уровне», - пишет в Sunday Times главный политический обозреватель газеты Тим Шипман.

И надо признать, что объективно обострение на британском «первом украинском фронте» отвлекло внимание от прегрешений властей. Правда, один из наиболее последовательных критиков Джонсона, бывший пресс-секретарь Тони Блэра Элистар Кэмпбелл поместил видео, на котором растрепанный, как всегда, премьер беседует с военными летчиками, которые осуществляет разведывательные полеты. И добавил к картинке подпись: «Каждый из этих военных думает: «Почему он не может чуть-чуть причесаться? И почему мы должны быть статистами в его пропагандистских видео?»

Every single one of those military people is thinking ‘why can’t he smarten his hair? And why do we have to be extras in his propaganda videos?’ https://t.co/oh68GhfAFV — ALASTAIR CAMPBELL (@campbellclaret) February 19, 2022

Так что межпартийная борьба, как и положено в любой здоровой демократии, не останавливается ни на день. Но при этом, в отличие от США и многих западноевропейских стран, в Великобритании нет раскола вокруг «украинского вопроса». Один из друзей-либералов сформулировал это так: «Даже сломавшиеся часы один раз в сутки показывают абсолютно точное время. И даже такой премьер, как Джонсон, может один раз сделать все правильно».

Добавьте к этому всеобщее раздражение из-за сомнительной роли Великобритании, которая в последние годы превратилась в гостеприимную гавань для сомнительных капиталовложений. Transparency International насчитала около 1,5 миллиардов фунтов «темных» российских денег на Альбионе - принадлежащих либо лицам, подозреваемым в коррупции, или связанных с Кремлем. Известная писательница и политолог Энн Эпплбаум выразила почти всеобщее настроение написав: «Почему не сделали этого (прикрытия «отмывочной прачечной» грязных денег) вчера, в прошлом году или десять лет назад?»

Why didn't we do it yesterday? Or last year? Or ten years ago? https://t.co/4hlTIvyz4G — Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 19, 2022

Решение правительства прекратить практику выдачи «золотых виз» богатым иностранцам тоже было с энтузиазмом воспринято общественностью. Система была создана при лейбористском правительстве Гордона Брауна в 2008 году, когда из-за финансового кризиса страна остро нуждалась в привлечении средств со всего мира.

Поначалу достаточно было вложить в гособлигации или в капитал британских компаний один миллион фунтов, чтобы получить такую визу, причем через пять лет она может быть заменена на постоянный вид на жительство, который открывает дорогу и к получению гражданства. Потом минимальную сумму увеличили до двух миллионов, а тем, кто готов «поделиться» с Британией пятью миллионами, необходимый для резидентства стаж сокращался до трех лет, а десять миллионов делали инвестора полноправным жителем страны всего через два года.

И теперь эта лавочка закрыта, а оппозиция требует от правительства ускорить расследование законности предоставления «золотых виз» тысячам людей, получивших их в период до 2015 года, когда правила были резко ужесточены, и власти стали требовать в каждом случае убедительно показывать источники средств. Считается, что около 700 россиян могут стать объектом таких расследований. За последний же год еще 71 гражданин Российской федерации обзавелся «золотыми» визами, надо полагать, что им удалось убедить власти в легитимном происхождении своего состояния.

Еще один инструмент, имеющийся в распоряжении правительства – это Unexplained Wealth Orders - требование объяснить происхождения вложенных в Британию средств. При отсутствии документированного объяснения все активы обладателей виз могут быть конфискованы. Правда, пока эта форма борьбы с коррупцией применяется нечасто.

Какие же изменения произошли в законе?

Раньше он позволял наказывать только тех, кто прямо или косвенно способствовал аннексии Крыма, развязыванию вооруженного конфликта в Донбассе, участвовал в попытках дестабилизации Украины. Теперь же критерий будет принципиально другим – удар может быть нанесен по ценным, важным для российского государства и власти компаниям, организациям и отдельным лицам. Правительство будет по собственному усмотрению решать, кто «достоин» включения в санкционный список. Осведомленные наблюдатели говорят об олигархах «первой волны» - Абрамовиче, Усманове, Вексельберге и других, владеющих футбольными клубами, дорогой недвижимостью, крупными долями акций в британских компаниях и так далее.

В этом списке могут оказаться десятки, а то и сотни российских граждан, имеющих существенные активы на Британских островах. Но не только – любое физическое или юридическое лицо, играющее важную роль в главных секторах российской экономики, а именно в химической, оборонной, добывающей промышленности, в сферах информационно-коммуникационных технологий и финансовых услуг, теперь может угодить под санкции, если правительство согласует это решение. Эти правила будут приняты только в случае расширения российской агрессии против Украины. Этакий дамоклов меч, занесенный над богачами: удержите свое государство, своего президента от «безумного шага» (еще один термин Бориса Джонсона) или пеняйте на себя.

Насколько это реалистичный посыл, насколько всерьез можно рассчитывать на то, чтобы российская финансовая элита могла повлиять на кремлёвские решения – это отдельный вопрос, к которому мы еще вернемся. Но сначала - о «Лондонграде».

Сколько в нем «жителей»? Оценки разные - Управление национальной статистики в 2020 году насчитало 73 тысячи родившихся в России резидентов (или граждан) Великобритании, но газеты приводят более высокие цифры: The Guardian, например, утверждала, что в одном только районе Большого Лондона живет чуть ли не 150 000 человек, родившихся в России (включая, правда, возможно в это число имеющих лишь временный статус).

Сейчас в соцсетях – да и в читательских форумах крупных газет можно увидеть радикальные призывы – «выслать всех их, к чертовой матери, назад в Россию» – даже обладателей британского паспорта. Нам вряд ли стоит ждать таких крутых мер, но очевидно, что антироссийские настроения среди британского населения растут и могут достичь критического уровня. Дело не только в событиях вокруг Украины, хотя и в них тоже. Раздражение накапливалось годами и десятилетиями.

В 90-х, знаю по собственному опыту, отношение к нам, напротив, было более чем благосклонным, местные жители не могли нарадоваться окончанию холодной войны и исчезновению угрозы войны горячей, надеялись, что наши страны будут открыто сотрудничать и даже дружить. Но с начала нулевых эти надежды стали постепенно угасать. В 2006 году был зверским образом убит, отравлен радиоактивным оружием британский гражданин Александр Литвиненко. Мысль о том, что российская власть могла пойти на такое, наплевав при этом на угрозу радиоактивного заражения центра Лондона, глубоко задела общество.

Потом была грузинская война 2008 года, поддержка режима Асада в Сирии, аннексия Крыма и война в Донбассе, и наконец кульминация – покушение на Скрипалей в Солсбери, осуществленное с помощью еще более страшного орудия, и приведшее к гибели случайно оказавшейся не в том месте и не в то время женщины. Жертв могло быть гораздо больше, десятки жителей подвергались опасности. И все это – ради чего? - спрашивают шокированные британцы. Местные жители не могли поверить, что цивилизованное, принадлежащее европейской культуре государство может заниматься подобным варварством. Поэтому и попытка отравления «Новичком» Алексея Навального вызвала здесь бóльший резонанс, чем во многих западных странах, и здесь почти никто не сомневался, кто стоит за этим преступлением. Очевидно, что и политический класс, и население никогда этого не простят. Все эти факторы играют важную роль в отношении британцев к России и россиянам, именно поэтому здесь нет раскола между правыми и левыми по поводу событий вокруг Украины.

Но было бы странно, если бы совсем не было в Британии своих «путинферштееров». Например, газета The Telegraph опубликовала на странице «мнения» статью главного архитектора Brexit, очень популярного на правом фланге Найджела Фараджа, который призвал пойти навстречу России и отказать Украине в членстве в НАТО. Он также заявил, что уважает Владимира Путина «как политика». Но даже среди отчаянных брекзитеров нашлось не так много тех, кто с ним согласился. «Найджел, я твой поклонник, но лучше международную политику оставь в покое», - пишет один из читателей на форуме Telegraph. А кто-то идет еще дальше: «Товарищ Фаражеский, как погода в Москве?» – намек на то, что тот работает на российскую пропаганду.

Но насколько эффективными могут оказаться новые санкции? Есть мнение, что по крайней мере олигархи «ельцинского призыва» утратили свое былое влияние на принятие решений в Москве, у руля новое поколение выходцев из силовых ведомств. И Кремль может остаться равнодушен к проблемам «старой гвардии», если они возникнут. Им могут ответить: « Видите, мы же вас предупреждали, не связывайтесь вы с этим Западом. Вернули бы свои активы к родным очагам, целее были бы ваши денежки». Но в любом случае правительству придется считаться с общественными настроениями, и российским капиталам на Темзе скорее всего несдобровать.

Андрей Остальский, The Insider

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».