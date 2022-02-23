Премьер Литвы рассказала, чего больше всего боится Путин 8 23.02.2022, 10:01

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Ингрида Шимоните

фото: AFP

Правитель РФ — из «другого» мира.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила журналистам, что не шокирована заявлением Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». И рассказала, что, по ее мнению, больше всего пугает российского президента.

«Находясь рядом с Россией, мы были одними из тех, кто постоянно говорил о российской угрозе. К сожалению, то, что мы сейчас наблюдаем, было запланировано давно», — сказала она, передает Delfi.lt.

На вопрос, что ждать от пакета санкций ЕС против России и хватит ли их, чтобы остановить Путина, Шимоните ответила так:

«Президент Путин из другого мира, чем мы, политики из западных либеральных демократий. Потому что нас должны избирать, а значит, мы подотчетны нашим гражданам. Его нет. Его может не волновать, как сильно пострадает его страна, но чем больше западные страны нацелятся на его помощников, его слуг и братьев и сестер из схем, которые приносят деньги его режиму, тем больше он будет чувствовать».

По ее словам, что Путина пугают больше всего «не санкции, а потенциальный успех Украины в том, чтобы стать по-настоящему европейской страной».

«Это его больше всего пугает, потому что тогда у него не будет аргументов для граждан своей страны», — резюмировала премьер Литвы.

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