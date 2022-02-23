США начали финансовую изоляцию России 4 23.02.2022, 10:18

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Что известно о новых санкциях против финансового сектора страны-агрессора.

США вводят блокирующие санкции в отношении двух российских госбанков, суверенного долга, а также персональные меры против представителей российских элит, сообщил президент Джо Байден, выступая в Белом доме во вторник.

Признав «ДНР» и «ЛНР» как независимые государства, по словам Байдена, Россия «отрезала большой кусок» от Украины. А расширив границы этих сепаратистских образований и пообещав им военную помощь - «выставила претензии на значительную часть территории» под юрисдикцией украинского правительства.

Владимир Путин «готовит почву для силового захвата территорий» Украины, а если судить по его речи с «извращенными попытками» переписать историю», он «намерен зайти и гораздо дальше», заявил Байден.

Под американские санкции попал ВЭБ - госкорпорация развития, оплачивающая мегапроекты Кремля, управляющая пенсионными накоплениями и имеющая статус платежного агента правительства РФ по внешним обязательствам.

Банк с активами на 53 млрд долларов и кредитным портфелем на 20 млрд включен в SDN-list - черный список, запрещающий любые сделки, объявил американкий Минфин.

Аналогичные санкции, закрывающие возможность долларовых расчетов, вводятся в отношении Промсвязьбанка - 8-го по размеру активов в РФ и обслуживающего 70% российских оборонных контрактов.

Вместе с ВЭБом под прямые санкции попали 42 его дочерние структуры, в том числе ФК ЦСКА и «ВЭБ Лизинг», входящий в топ-5 российских лизинговых компаний и предоставляющий самолеты, в том числе «Аэрофлоту». Помимо этого, любая компания, в которой ВЭБ владеет долей более 50%, отныне также попадает под блокирующие меры, говорится в релизе Минфина.

Одновременно США ужесточают санкции отношении российского госдолга - как рублевого (ОФЗ), так и валютного (евробонды): запрещаются сделки на вторичном рынке с бумагами, выпущенными после 1 марта 2022 года.

Тотальных санкций на вторичный рынок - то есть запрета покупать и продавать любые госбонды - США не вводят. Но приобретение новых выпусков для американских инвесторов теперь закрыто полностью, даже на биржевых торгах.

Правительство России «больше не сможет привлекать деньги на Западе и торговать своим новым долгом как на наших, так и на европейских рынках», заявил Байден.

Он подчеркнул, что санкции - это лишь первый раунд, и в случае эскалации на Украине «последует эскалация санкций».

Если Россия продолжит вторжение, США готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ, заявил Reuters высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Дуэт крупнейших госбанков также может быть отрезан от мировой долларовой системы, как и любой финансовый институт России, подчеркнул чиновник.

Он добавил, что представителям российских элит, не попавшим в санкционные списки во вторник, следует готовиться.

Помимо финансовых ограничений США разработали меры экспортного контроля с запретом на поставки в РФ широкой номенклатуры товаров - от компьютеров и чипов до запчастей к самолетам. Их включат в перечень товаров, экспотируемых только по лицензии, которую администрация Байдена выдавать не будет.

Помимо прямых экспортных санкций Вашингтон намерен расширить применение так называемого правила прямого иностранного продукта (Foreign Direct Product Rule), с помощью которого планирует запретить поставки в РФ товаров, произведенных за пределами США, но с использованием американских технологий.

По словам источник Reuters, администрация Байдена уже подготовила эти меры с сотрудничестве со значительным числом стран.

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