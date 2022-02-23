Армения отказалась признавать «Л/ДНР»9
- 23.02.2022, 10:31
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В повестке такого вопроса нет.
В повестке Армении не стоит вопрос о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в комментарии государственному информагентству «Арменпресс».
«В повестке Армении такого вопроса нет», — отметил он.
По словам представителя МИД страны, проблемы между Украиной и Россией должны решаться «путем дипломатического диалога, переговоров, в соответствии с нормами и принципами международного права и Устава ООН».
Армения считается основным союзником России в Закавказье. Позиции России и Армении по большинству ключевых международных проблем совпадают или близки.
Ранее еще один союзник России — Казахстан — также заявил, что не намерен признавать «Л/ДНР».
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании «независимости» «Л/ДНР» и поручил официально ввести войска в ОРДЛО для «поддержание мира» на территории псевдореспублик. Тем самым Россия в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.
Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы нового вторжения российских войск в Украину.
МИД Украины предложил разорвать дипломатические отношения с РФ, Украина и мировое сообщество осудили решение Кремля, а США, Великобритания, Германия и Евросоюз объявили о первых санкциях в ответ на нарушение РФ международного права.
22 февраля Совет федерации РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за границей.