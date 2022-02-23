«500 долларов прибыли с одного авто – это не деньги» 3 23.02.2022, 10:41

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Белорус рассказал, чем живет дело по продаже льготных авто из Европы.

Ни для кого не секрет, что растаможка пригнанных автомобилей со льготами – это не только способ сэкономить, но зачастую еще и способ заработать. На местном рынке полно предложений авто из Европы и США, а значимая часть пригоняемых в страну машин уезжает в Россию. Как живет этот бизнес – в откровенном рассказе читателя abw.by.

"Для старта нужно хотя бы 100 тысяч долларов"

– Пригоном автомобилей из Европы я занимаюсь уже несколько лет. Здесь нужно сказать спасибо нашей льготной растаможке, о которой в России можно только мечтать. Поэтому и схема заработка на авто очевидная: пригнать со "скидкой" в Беларуси и продать в России.

Изначально этим занимались знакомые. Пообщавшись с ними, понял, что нужно пользоваться такой возможностью. Главное – иметь запас денег. На "последние" в эту сферу лучше не соваться. Для старта необходимо иметь хотя бы 100 тысяч долларов.

Сумма немаленькая, но иначе никак. Условно говоря, можно пригнать автомобиль, имея и 12-15 тысяч долларов в запасе, но что будет дальше? Машина может как продаться сразу, так и зависнуть на несколько месяцев. Деньги будут заморожены, а если больше их для вложений нет, то ни о каких заработках не может идти и речи. Тем более всегда нужен запас на какие-то дополнительные расходы.

Самые ходовые марки – Audi, Volkswagen и Opel. Они пользуются в России стабильным спросом и долго не задерживаются. Когда не было проблем у Skoda, эту марку тоже выгодно было пригонять, но сейчас дела у нее в Беларуси идут не очень. Изредка получается пригнать более дорогие BMW или Mercedes, но это чаще всего авто под заказ, когда есть конкретный покупатель. В ином случае из-за высокой стоимости машина может долго не продаваться.

"Главная задача – найти людей, которые согласятся пригнать на себя машину"

Схема покупки и продажи, по сути, вовсе не сложная, но требует в первую очередь знакомств. Начинается все с покупки авто. Как правило, я смотрю в сторону Германии или Нидерландов. В Нидерландах больше пробеги, потому состояние может быть хуже, чем в Германии. У немцев в основном все честно и четко: "родные" пробеги, отсутствие ДТП и все прочие показатели хорошего для покупателя автомобиля.

Поиск авто ведется на зарубежных площадках. С аукционами и лизинговыми автомобилями не связываюсь, как и с битыми машинами из США. Как только находится что-то подходящее, знакомые россияне, которые живут в той же Германии, едут на осмотр авто. Выезд обходится в 500 евро, но за эти деньги я получаю полную проверку автомобиля с отчетом. По его итогам принимается решение о целесообразности покупки и стоимости машины. Иногда те же люди могут и сами посоветовать какой-то автомобиль.

После этого машину нужно привезти в Беларуси и растаможить. Доставка обходится от 600 до 1200 евро. Автомобиль прибывает в близкие к границе Брест или Гродно, где растаможивается на льготника. Занимает это пару недель, все происходит довольно быстро.

Найти людей, которые согласны пригнать на себя машину, – одна из главных задач. Ищутся они по знакомым и знакомым знакомых. Всегда нужно лично пообщаться с человеком, узнать, можно ли ему доверять. Ведь, по сути, никто после приезда авто в РБ не мешает человеку просто не отдать машину – по документам она его. И я знаю один такой живой пример, когда люди остались без довольно дорогого автомобиля. Понятно, что человеку, который согласился пригнать на себя машину, нужно заплатить.

В среднем, насколько я знаю, цена по рынку составляет 200 долларов. Я не жадничаю и плачу 400. Во-первых, когда речь идет об автомобиле за 30 тысяч долларов, дополнительные 200 – это небольшие расходы. Во-вторых, за такие деньги люди сами охотнее захотят этим заниматься и иногда могут специально ждать год, чтобы пригнать что-то еще. В-третьих, это просто плата за спокойствие, чтобы в случае каких-то вопросов все было хорошо.

После этого на автомобиль готовится весь пакет документов, необходимый для выезда в РФ. На белорусский учет он не ставится, все делается сразу с расчетом на Россию. После этого следует подготовка авто к продаже.

Хотя как таковой подготовки обычно не требуется. В обязательном порядке – химчистка, в редких случаях – полировка. Я не связываюсь с изначально "ушатанными" машинами. Хорошую машину и продавать приятно. Без скручивания пробега не обходится, но это актуально только для тех авто, у которых пробег перевалил за 150 тысяч километров. Тогда для продажи необходимо отмотать 50-70 тысяч. Это же, к слову, нужно учитывать еще при покупке – далеко не во всех свежих моделях пробег поддается корректировке в принципе.

Когда машина полностью готова к продаже, остается ждать покупателя. Здесь все по-разному. Размещаются платные объявления на российских площадках, иногда авто уезжает в автосалон или к знакомым в России. Так или иначе с непосредственными покупателями я общаюсь редко – этим занимаются знакомые. Покупатель может приехать сам, но часто бывает, что я гоню машину только до границы, а дальше за 10.000 российских рублей ее доставляют уже в конечный пункт.

"Везде нужно иметь нужных и надежных знакомых"

При наличии денег, которые можно вложить в это дело, можно жить только одними автомобилями, да и время свободное для других дел остается. Главное – изначально правильно выбрать автомобиль. Немецкие марки, обязательно "автомат" и почти максимальные комплектации. Если говорить о среднем чеке, то я занимаюсь автомобилями примерно от 30 до 35 тысяч долларов, хотя, конечно, бывает всякое. В России они пользуются спросом, в отличие от нашей страны, где у людей просто мало денег.

Везде иметь нужных, а главное – надежных знакомых и никогда не скупиться на оплату их услуг. Пусть будет дороже, зато без проблем. Что касается заработка, то скажу так: за 500 долларов чистой прибыли никто таким не занимается и заниматься не будет.

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