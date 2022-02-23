В Гродно водитель Audi сбил пешехода и рассказал, что приостановился перед переходом 9 23.02.2022, 10:53

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Однако появилось видео ДТП.

Водитель легковушки сбил пешехода, который шел по переходу в Гродно, сообщили в ГАИ.

Авария произошла утром 22 февраля на улице Курчатова. Здесь 24-летний водитель Audi, двигаясь со стороны улицы Горького, сбил мужчину. По его словам, он приостановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, а когда начал движение, то сбил 53-летнего мужчину.

Однако позже в распоряжении ГАИ появилось видео наезда. На записи видно, что водитель никаких пешеходов не пропускал и пострадавший мужчина «не свалился» внезапно под колеса автомобиля.

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