В Гродно водитель Audi сбил пешехода и рассказал, что приостановился перед переходом

В Гродно водитель Audi сбил пешехода и рассказал, что приостановился перед переходом9
- 23.02.2022, 10:53
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Однако появилось видео ДТП.
Водитель легковушки сбил пешехода, который шел по переходу в Гродно, сообщили в ГАИ.
Авария произошла утром 22 февраля на улице Курчатова. Здесь 24-летний водитель Audi, двигаясь со стороны улицы Горького, сбил мужчину. По его словам, он приостановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, а когда начал движение, то сбил 53-летнего мужчину.
Однако позже в распоряжении ГАИ появилось видео наезда. На записи видно, что водитель никаких пешеходов не пропускал и пострадавший мужчина «не свалился» внезапно под колеса автомобиля.