Мнение: Байден начал подавать месть кусками 11 23.02.2022, 10:55

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Джо БАйден

Гидра начинает откусывать имперскую голову.

Путин продолжает угрожать Украине. Но, по правде говоря, этот ультиматум уже «пустой». Любое дальнейшее действие так или иначе связано с военными действиями, а значит «наставления через телевизор» можно пропускать. У России более нет рычага влияния на Киев — можно угрожать вторжением и тут же нарваться на «санкции судного дня», пишет Telegram-канал «CYNIC».

Что Путин приобрел, взяв сепаратистов под свое крыло? Территорию, на которую придется потратить миллиарды долларов для восстановления ситуации. Только проблема будет заключаться в том, что в «ЛНР» и «ДНР» не сможет войти иностранный бизнес, поэтому «независимые территории» будут жить без экономических инвестиций и серьезных налоговых сборов. Это воронка, которая будет сосать деньги и никогда не наполнится. Сплошные убытки...

Что стало видно по санкциям?

На данный момент Байден начал подавать месть кусками. Большое количество лиц, которые попали под санкции, и так в них находились. Та же судьба и у юридических лиц.

Кстати, куда пропало около 30 человек из санкционных списков? Голосовало около 400 человек, а под санкции попали не все.

Но есть важные подвижки. Фактически заблокирован «Северный Поток-2». С этим возникнет проблема у Шольца — крупные промышленные предприятия выступают в качестве лобби запуска трубы как средства получения дешёвого газа. Тем не менее проект намертво закручен. Подвижки по нему будут требовать персональных уступок Москвы перед Берлином. И даже тогда не получится играть по сертификации. Есть американское лобби в «группе контролёров».

Санкции пока были наложены не на ключевые банки, но они даже косвенно бьют по Беларуси. При дальнейшей эскалации Вашингтон планирует ввести санкции на главные банки РФ со стратегическим влиянием.

Более того, РФ существенно усложняют работу с государственными акциями. Это обернется плавающей биржей и нестабильным рынком – в акции банально опасно вкладывается, что уменьшает привлекательность финансовой среды. Рынок условно становится «хаотичным», из-за чего закрывается для серьезных инвесторов.

Далее следует подготовка удара по электронике. Это фактически создаёт угрозу для направлений высоких технологий, науки, исследований и энергетики. Обговаривающийся запрет на ввоз телефонов вызовет резкий скачок цен, что сделает даже аналоговые телефоны чрезмерно дорогими в соотношении к их качеству.

Но это лишь бытовой уровень. Блокировка «чипов» является цивилизационным ударом, который фактически делает невозможным развитие информационных технологий в России в эпоху информационных технологий.

Сейчас глобально происходит процесс переноса труда с гуманистического на машинный (буквально всю работу будут выполнять роботы, а человек — будет должен администрировать их деятельность).

Решением по перекрытию основ высоких технологий Запад полностью отрезает Россию от экономики будущего, оставляя ее в статусе бензоколонки, которая к тому же не сможет добывать нефть без передовых технических устройств.

Мы можем по-разному относиться к санкциям за Крым, но они украли у Москвы десятилетие. И это с условием энергетических кризисов.

Самое забавное — это персональные санкции, которые отрежут «патриотическую публику» от Европы. Борррель пошутил, что «больше не будет шоппинга в Милане». Но ребятам не очень смешно — им нужно решать вопрос с виллой на берегу Лазурного Берега. Вилла есть, а хозяина не пустят...

И теперь к важному дополнению. Вчера во время заседания Совбеза один нерадивый рот произнес «А как мы это будем использовать для давления на Запад?». И его тут же перебили. Но реально вся игра началась с противостояния РФ и НАТО. В итоге восточные границы НАТО были существенно укреплены и в дальнейшем будут пополняться новыми составами каждый день.

Украина, по сути, сформировала три дипломатическо-политических союза с примесями военной поддержки.

Так вот эта стратегическая борьба Кремля с Белым Домом пока прекращена. Америка отказывается встречаться с Лавровым. Контакт разорван – «с Россией нет смысла разговаривать».

Это геополитическая катастрофа. Россия пошла против Китая, пытаясь выторговать согласие Штатов на нынешнее положение. А получила грубый отказ, оставшись страной-одиночкой с кучей бесполезных прокси.

Россия хотела прибежать на встречу со своими требованиями и выдвинуть ультиматум Западу. Администрация США это отчётливо осознала, поэтому отрубила эту пронырливую голову, подчёркивая, что правила дипломатической игры в глобальном смысле задает она.

Путин пошел вразнос. All-in на доске, но играют за денежную воронку. Черт с ней — козырь Минских соглашений, по которым было согласие с Шольцем и Макроном, полностью провален. Всё — на Украину теперь нечем давить — только войну объявлять. Минские предполагали полный контроль Москвы над Киевом по внешней политике. Теперь полный контроль Москвы возможен в границах «военной сепаратистской пустыни». А вот вся остальная Украина остаётся без внешних восточных рычагов.

Более того, нам на Совбезе показали детали раскола элит. Господин Патрушев не зря несколько раз намекал на необходимость диалога с Западом. Путин и Шойгу о Западе не думали — они играли в прямую агрессию без учёта дальнейших действий.

Почему важна позиция Патрушева? Его и Путина прощупывали на влияние в РФ. Как мы помним, были прямые встречи между Байденом и Путиным, а затем почти без подробностей проходили встречи между Патрушевым и американской элитой.

Стороны играли за одним столом, но не в одну игру. Патрушев был уверен в собственном доминировании, поэтому покупал бескровный транзит власти.

Теперь все планы рухнули. Всех замазали кровью. Как верно отметил Гордон, похоже на заседания при Сталине, когда каждый подписывался под расстрелом оппозиции, чтобы чистых в системе не осталось.

После такой «новой реальности», когда Штаты отвергают диалог, преференции получит сторона, которая сможет сторговаться со Штатами по новым кейсам.

И «группе Путина» отказывают в приеме, заставляя оную «пропустить ход» и сдать инициативу ФСБ в игре на западной доске.

Как позже сообщила SNBC, заблокированные в США десятки миллиардов долларов средств ВЭБа (попал под санкции) могут быть конфискованы и переданы Украине, как жертве агрессии России.

Хорошая идея. Арестовывать счета и их передавать Украине в качестве компенсации.

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