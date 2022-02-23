В Шотландии нашли уникальную окаменелость птерозавра 23.02.2022, 10:59

Размах крыльев более двух метров.

Во время отлива на шотландском острове Скай аспирант посмотрел вниз на прибрежные скалы и сделал открытие всей своей жизни: останки самого большого птерозавра юрского периода, пишет «Новое время».

С момента сбора образца в 2017 году — насыщенных событиями раскопок, которые включали вырезание кусков птерозавра пилами с алмазными наконечниками и почти потерю окаменелости, когда вернулся прилив — исследователи изучили его анатомию и определили, что это ранее неизвестный вид.

Они дали зверю шотландское имя Dearc sgiathanach, которое имеет двойное значение: «крылатая рептилия» и «рептилия со Скай», поскольку шотландское название острова Скай (An t-Eilean Sgitheanach) означает «крылатый остров».

D. sgiathanach должен был иметь размах крыльев более 2,5 м в длину, что является удивительным размером для птерозавра, который относится к юрскому периоду (от 201,3 до 145 млн лет назад), заявила команда.

«Диарк — самый большой из известных нам птерозавров юрского периода, и это говорит нам о том, что птерозавры стали крупнее, чем мы думали, задолго до мелового периода, когда они конкурировали с птицами — и это очень важно», — заявил старший научный сотрудник Стив Брусатте, профессор и заведующий кафедрой палеонтологии и эволюции в Эдинбургском университете.

Птерозавры (которые, строго говоря, не являются динозаврами) являются первыми известными позвоночными, у которых развился двигательный полет — подвиг, который они совершили примерно за 50 млн лет до того, как это сделали птицы.

Самые старые зарегистрированные птерозавры жили примерно 230 млн лет назад, в триасовый период, и ранее считалось, что они не достигали огромных размеров до самого позднего юрского или мелового периода (от 145 до 66 млн лет назад). Например, самый крупный из зарегистрированных птерозавров, кетцалькоатль, вероятно, имел размах крыльев 11 м, что означает, что он был таким же большим, как небольшой пассажирский самолет.

Однако, чтобы летать, птерозаврам нужны были легкие, тонкие кости — особенность, которая означает, что их останки редко сохранялись в виде окаменелостей.

«Для полета у птерозавров были полые кости с тонкими костными стенками, что делало их останки невероятно хрупкими и непригодными для сохранения в течение миллионов лет», — говорится в заявлении ведущего исследователя Натальи Ягельской, кандидата палеонтологических наук Эдинбургского университета.

«И все же наш скелет, спустя 160 млн лет после его смерти, остается в почти первозданном состоянии, сочлененный и почти целый», — добавила она.

Анализ роста костей птерозавра показал, что они не полностью выросли. Таким образом, несмотря на то, что эта почти взрослая особь была размером примерно с самых крупных современных летающих птиц, таких как странствующий альбатрос, вполне вероятно, что взрослый D. sgiathanach имел бы еще больший размах крыльев, говорят исследователи.

Более того, компьютерная томография (КТ) показала, что у D. sgiathanach были большие оптические доли, что означает, что у него, вероятно, было отличное зрение. Когда D. sgiathanach был жив, район, который сейчас является Шотландией, был влажным, а птерозавр, вероятно, питался рыбой и кальмарами.

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