К чему нужно готовиться белорусам? 3 23.02.2022, 11:21

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«Чудесные» эффекты в экономике стали меркнуть.

В последнее время государственные медиа активно рассказывают о том, как много государство делает для своих граждан. Но ведь за все приходится платить. И это не пустые разговоры, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Нужно понимать, что таким нехитрым образом население готовят к возможным экономическим осложнениям. Глубина этих проблем будет зависеть от конкретных обстоятельств. Но, в любом случае, в текущем политическом климате в краткосрочной и среднесрочной перспективе оптимистичных сценариев для белорусской экономики не просматривается.

Никаких чудес

Благоприятная внешняя конъюнктура и неблагоприятные внутренние обстоятельства начала 2020 года способствовали проявлению прошлогоднего экспортного чуда. Но уже к лету «чудесные» эффекты стали меркнуть. По данным Нацбанка, в последнем квартале прошлого года темпы экономического роста замедлились до 1 %, при этом инфляция вышла фактически на двузначные показатели.

В этом году внешние рынки, кажется, не будут играть стимулирующей роли для экономики: во-первых, из-за объективного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, а во-вторых, из-за субъективных причин политического свойства в виде экономических санкций.

Из уже введенных санкций самым болезненным пока остается решение Литвы закрыть транзит белорусских калийных удобрений. С учетом растущих цен на калий Беларусь могла бы заработать на этом экспорте как минимум 3 млрд долларов. Прекращение калийного транзита чревато потерей 8–10 % дохода и сложностями с пополнением золотовалютных резервов.

Сразу после введения запрета на транзит белорусский премьер Роман Головченко заявил, что белорусские власти перенаправили калий по альтернативным маршрутам в российские порты. Однако постепенно выяснилось, что он немного поторопился с таким заявлением. Оказалось, что альтернативные маршруты еще только обсуждаются с российскими властями. А чтобы белорусский калий смог эти маршруты освоить, нужно больше денег, усилий и, главное, времени

За прошлый год российские компании перевалили в своих портах 19 млн т удобрений. Самые крупные терминалы, по 7 млн т каждый, принадлежат конкурентам «Беларуськалия» — «Уралкалию» и «Еврохиму». Но даже если компании согласятся помочь конкуренту, в их терминалах нет свободного места, чтобы принять туда белорусские удобрения.

Теоретически белорусское правительство может договориться об использовании терминала в Усть-Луге, который принадлежит частной логистической компании «Ультрамар» и рассчитан на перевалку как раз 10 млн т грузов в год. Но практически терминал далек от готовности. За прошлый год там перевалили несколько миллионов тонн руды, но не приступили к перевалке удобрений. По самым оптимистичным расчетам он сможет заработать на полную мощность только к концу этого года. А до этого одна из важнейших статей белорусского экспорта оказывается под угрозой.

Другой важный источник валюты — экспорт нефтепродуктов — тоже сталкивается с проблемами. Старые контракты постепенно заканчиваются, а заключать новые европейские компании не могут из-за санкций. Правда, здесь все гораздо менее драматично: потерянные рынки можно компенсировать за счет других. Но военное напряжение на южных границах угрожает стабильности поставок на украинский рынок, который является одним из ключевых и самых премиальных для белорусских нефтепереработчиков.

Плохо с внутренними резервами

При этом белорусская экономика находится не в том положении, чтобы внутренний спрос мог компенсировать потери на внешних рынках. Экономический рост начала года хоть и проявился в данных Белстата, но не выражался в росте реальных доходов и создании новых рабочих мест. Скорее наоборот. За прошлый год число занятых в экономике сократилось на 1,3 %, и это рекордное сокращение по меньшей мере за последние десять лет.

Совокупные долги белорусских предприятий уже превысили годовой объем ВВП. Вопреки всем экспортным «чудесам» весь прошлый год эти долги только росли. И нет никаких признаков, что тенденция может развернуться в обратную сторону.

В этом году власти увеличили лимит размещения облигаций Банка развития до миллиарда долларов. И это, видимо, означает, что большинству предприятий по-прежнему трудно нормально функционировать без стимулов в виде дешевых кредитов.

Ответные антисанкционные мероприятия тоже не способствуют экономическому процветанию. Несмотря на всю сдержанность асимметричного ответа европейскому продовольствию, он уже аукнулся проблемами для внутреннего рынка. Сначала правительству пришлось ограничить рост цен на овощи и фрукты, потом ввести лицензирование на их экспорт и, наконец, перейти к штрафам для продавцов, цены которых оказались недостаточно обоснованными. И ни одна из этих мер все равно не помогла: в январе рост цен на продовольствие в годовом выражении составил 12 %. После всех разговоров о расцвете импортозамещения оказалось, что отечественный производитель не в состоянии эффективно импортозаместить даже капусту.

За 2020 год Беларусь экспортировала транспортные услуги Литвы на 240 млн долларов. Так что запрет на транзит литовских нефтепродуктов и удобрений грозит потерями в десятки миллионов.

И, конечно, нет никаких признаков, что в обозримом будущем внешние политические обстоятельства для белорусской экономики улучшатся. В лучшем случае экономике и дальше предстоит жить с санкциями, которые против нее уже ввели. Но обострения на южной, западной и северной границах намекают, что политических осложнений для белорусской экономики может быть больше.

Так что разговоры о том, сколько граждане задолжали стране, — это артиллерийская подготовка к возможному изменению уровня жизни. Ведь на сегодня у государства осталось не очень много внутренних резервов, чтобы обеспечить экономическое процветание, и еще меньше возможностей, чтобы исправить создавшееся положение.

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