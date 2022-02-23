«Пожар» в генконсульстве РФ во Львове: дипломаты уничтожали документы 2 23.02.2022, 11:32

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Фото: Igor Zinkevych/Facebook

Из-за поднимавшегося от здания дыма на место были вызваны сотрудники экстренных служб.

В среду, 23 февраля, очевидцы сообщили о возможном пожаре в генеральном консульстве РФ во Львове, сообщает nv.ua.

Из-за поднимавшегося от здания дыма на место были вызваны сотрудники экстренных служб, однако, как выяснилось, никакого возгорания на самом деле не было.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, сотрудники диппредставительства просто уничтожали свою документацию.

«Это дымят остатки догорающих, документов, которые сжигали сотрудники генконсульства перед своим бегством. По данным полиции вчера все сотрудники консульства кроме нескольких сторожей покинули консульство РФ во Львове», — рассказал он.

Уничтожение документов в генконсульстве РФ происходило на фоне угроз российских властей продолжить оккупацию украинских территорий.

Глава Кремля Владимира Путина 21 февраля выступил с обращением, в котором сообщил о признании «независимости» так называемых «Л/ДНР».

Ранее главари этих террористических организаций объявили на оккупированных территориях «всеобщую мобилизацию» и эвакуации части населения.

Это произошло после спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы вторжения российских войск на остальную территорию Украины.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что такой шаг кремлевского режима «может означать односторонний выход России из Минских договоренностей».

Правительство Германии назвало действия Москвы «тяжелым ударом по мирному урегулированию» и приостановило процесс сертификации российского газопровода Северный поток-2.

В свою очередь США ввели против РФ новые жесткие санкции.

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