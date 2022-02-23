закрыть
23 февраля 2022, среда, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске такси протаранило на милицейский автомобиль

3
  • 23.02.2022, 11:39
  • 2,940
В Минске такси протаранило на милицейский автомобиль

Водитель уснул за рулем.

В Минске такси налетело на милицейский автомобиль. В столичном ГАИ говорят, что водитель уснул, и это стало причиной аварии, сообщает euroradio.fm.

ДТП произошло около 07:40 в среду на проспекте Победителей. Автомобиль такси двигался со стороны Нарочанской улицы до Ратомской улицы. В какой-то момент он столкнулся со служебной машиной отдела Департамента охраны, ехавшей впереди.

Во время аварии никто из людей не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Кстати, милицейские автомобили в прошлом году нередко попадали в аварии в Минске. Аварии случаются и в этом году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Европейская Беларусь»: Требуем незамедлительного вывода российских войск
«Европейская Беларусь»: Требуем незамедлительного вывода российских войск
Кремлевская сага о трех миллиардах
Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип
Премьер-министр и 12 стульев
Премьер-министр и 12 стульев Артем Черников
Этюд с воображаемым предметом
Этюд с воображаемым предметом Ирина Халип