В Минске такси протаранило на милицейский автомобиль

В Минске такси протаранило на милицейский автомобиль3
- 23.02.2022, 11:39
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Водитель уснул за рулем.
В Минске такси налетело на милицейский автомобиль. В столичном ГАИ говорят, что водитель уснул, и это стало причиной аварии, сообщает euroradio.fm.
ДТП произошло около 07:40 в среду на проспекте Победителей. Автомобиль такси двигался со стороны Нарочанской улицы до Ратомской улицы. В какой-то момент он столкнулся со служебной машиной отдела Департамента охраны, ехавшей впереди.
Во время аварии никто из людей не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Кстати, милицейские автомобили в прошлом году нередко попадали в аварии в Минске. Аварии случаются и в этом году.