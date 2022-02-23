В Минске такси протаранило на милицейский автомобиль 3 23.02.2022, 11:39

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Водитель уснул за рулем.

В Минске такси налетело на милицейский автомобиль. В столичном ГАИ говорят, что водитель уснул, и это стало причиной аварии, сообщает euroradio.fm.

ДТП произошло около 07:40 в среду на проспекте Победителей. Автомобиль такси двигался со стороны Нарочанской улицы до Ратомской улицы. В какой-то момент он столкнулся со служебной машиной отдела Департамента охраны, ехавшей впереди.

Во время аварии никто из людей не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Кстати, милицейские автомобили в прошлом году нередко попадали в аварии в Минске. Аварии случаются и в этом году.

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