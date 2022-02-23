Белорусский рубль — в заложниках 23.02.2022, 11:53

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Дальнейшее развитие событий вокруг Украины непредсказуемо.

Несмотря на все рывки и скачки в течение прошедшего месяца, курсы белорусского рубля к тройке валют остались примерно на прежних уровнях.

Так как дальнейшее развитие событий вокруг Украины непредсказуемо и привычные факторы (цены на нефть и газ, пандемия) отошли на второй план, то все будет зависеть от того, как будут развиваться отношения между соседними странами, пишет сайт «Белорусы и рынок».

По словам старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, за месяц, с 18 января по 18 февраля, внутренние факторы по-прежнему практически не оказывали влияния на курс белорусского рубля. «При анализе ситуации на рынке выясняется, что она довольно интересная. Несмотря на то что за это время курсы евро, доллара, российского рубля на БВФБ очень активно двигались в разных направлениях, и движения эти были довольно активными, даже бурными, к концу описываемого периода курсы пришли примерно к значениям месячной давности.

Евро к доллару вырос с 1,1420 до 1,1470 (+0,5 %), а российский рубль по отношению к двум основным иностранным валютам двигался мало, но в разных направлениях. В России доллар подешевел с 76,2 до 76,0 рубля (–0,3 %), евро продолжил рост — с 87,1 до 87,2 (+0,1 %). Причем за это время российский рубль к доллару двигался довольно сильно: между уровнями 74 и 80 рублей за доллар. Такая активная динамика была связана с событиями вокруг Украины: рост эскалации приводил к резкому падению, а разрядка ситуации — к его быстрому восстановлению. И в результате курсы вернулись практически к прежним значениям», — рассказал финансовый аналитик.

Так как привязка белорусского рубля к российскому не исчезла, то его громыхание по прифронтовым рокадам не могло не сказаться на курсах нашей валюты — они тоже двигались активно и разнонаправленно. В итоге за месяц белорусский рубль снизился к доллару на 0,3 %, евро вырос на 0,1 %, а российский рубль практически не изменился.

«В итоге валютная корзина за ушедший месяц снизилась на 0,1 %, то есть белорусский рубль даже немного укрепился. И понятно, что в ближайшее время динамика изменения курса белорусского рубля останется во власти ситуации, складывающейся на границе Украины и России», — считает Вадим Иосуб.

По его мнению, если эскалация конфликта будет продолжаться, то курс российского, а следом и белорусского рубля будет активно падать. Если же случится деэскалация, оба рубля будут укрепляться. «Оценить вероятность того или другого варианта развития событий трудно, но можно предположить, что ситуация сохранится в замороженном состоянии, в таком случае через месяц валюты по отношению к белорусскому рублю окажутся вблизи нынешних уровней. Доллар может немного снизиться — до 2,57, евро немного вырасти — до 2,96, что будет отражением укрепления евро на мировом рынке, а российский рубль останется вблизи 3,39 рубля за 100 российских», — прогнозирует Вадим Иосуб.

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