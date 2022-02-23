Таяние ледников в Норвегии позволило археологом сделать необычную находку 1 23.02.2022, 11:58

2,076

Фото: Espen Finstad/Secretsoftheice.com

Она принадлежала древним охотникам.

Тающий лед обнажил наконечники стрел, следы охоты на северных оленей и горную тропу в одном из многих мест Норвегии, за которыми следит команда археологов проекта Secrets of the Ice, пишет «Новое время».

Во время последнего обследования территории были найдены пять стрел, три из которых с железными наконечниками. Они были обнаружены на удаленной внутренней горе Сандгровскарет.

Горы и льдины в Сандгровскарете не давали укрытий для охотников, поэтому их пришлось соорудить. 40 таких так называемых охотничьих навесов — каменых стен в форме полукруга, за которой прятались охотники, — были найдены, когда ледниковые археологи посетили это место четыре года назад.

«Это было большое место для охоты», — говорит археолог Эспен Финстад.

Охотничьи навесы представляют собой каменные конструкции, сделанные для того, чтобы скрыть охотников и не отпугнуть северных оленей. Они находятся на высоте 1800−1900 метров над уровнем моря, поэтому охотники здесь не жили.

«Скорее всего, они жили в долинах, но явно имели большие охотничьи угодья выше в горах», — говорит Финстад.

Ледниковые археологи обнаружили несколько таких поселений, относящихся к эпохе викингов и раннему средневековью. Археологи также нашли в Сандгровскарете 32 так называемые отпугивающие палки, которые использовались при охоте на оленей.

«Некоторые из них лежали в ряд, указывая на то, где когда-то стояло своего рода психологическое ограждение для северных оленей», — пишут ученые.

Отпугивающие палки — самые распространенные находки на тающем льду в Иннландете. В некоторых местах их сотни, в некоторых всего несколько. Всего было обнаружено более 1000 таких палок. Палки обычно имеют длину около одного метра, к вершине прикреплен подвижный предмет, например, тонкий флаг, который развевается на ветру.

«Ты принесешь связку этих палочек в горы и, в зависимости от погоды, ветра и места, где водятся северные олени, рассчитаешь, как лучше заставить их двигаться к охотничьим заграждениям, и расставишь ряды этих палочек по льду», — объясняет Финстад.

Движение палок заставляло оленей волноваться и двигаться в противоположном направлении.

«Это был способ манипулировать животными, чтобы они шли в том направлении, где вы их ждали с луком и стрелами», — говорит Финстад.

Ученые обнаружили пять стрел, по словам Финстада, это «небольшая коллекция». У трех из них сохранились железные наконечники стрел. Один из них относится к редкому типу, и это первая находка данного типа наконечника стрелы на льду. Ранее он был известен только по единственной могиле, которая датируется примерно 550−600 годами нашей эры. Два других наконечника стрел хорошо известны из погребений железного века.

Две другие стрелы были очень длинными — до 1 метра — но не имели наконечников. Судя по форме, они относятся к более ранним периодам, вероятно, 800 г. до н.э.

Кости и рога северного оленя были собраны, но еще не датированы с помощью анализа ДНК.

Исследования на стоянке Сандгровскарет также выявили древнюю горную тропу. Согласно местной истории, она использовалась вплоть до 19 века. Чего археологи не знают, так это того, как далеко уходит в прошлое использование горной тропы. Тропа отмечена несколькими так называемыми пирамидами из камней, небольшими искусственными грудами камней, которые используются для обозначения пути.

«По этим каменным пирамидам невозможно сказать, сколько лет тропе», — говорит Финстад.

Однако в другом месте, Лендбреен в Йотунхеймене, тающий лед обнажил забытый горный перевал, а также ряд артефактов, относящихся к железному веку. В этом случае археологи знают, что перевал давно забыт и не используется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».