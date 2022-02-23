Призыв резервистов в Украине начинается 23 февраля 2 23.02.2022, 12:03

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Стало известно, кого и на какой срок мобилизуют.

Призыв резервистов в ряды Вооруженных сил Украины начинается в среду, 23 февраля.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook.

Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

Максимальный срок службы — один год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

За призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Согласно указу президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в особый период. Речь идет только о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв.

Резервисты первой очереди оперативного резерва — это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождение службы в военном резерве, и получили определенную военную учетную специальность.

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