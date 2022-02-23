«Хунту утянет с головой под воду» 23.02.2022, 12:08

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Белорусы чуют подвох и неспроста выстроились в очереди у обменников.

Союзник по окопу в своих лучших традициях «недопризнал» «ЛНР» и «ДНР». «Взаимовыгодного» признания не получилось, поэтому про союзнический долг в очередной раз предпочли забыть, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Жози сообщает, что в Кремле таким решением разочарованы, потому что думали, что в этот раз «точно не подведет», хотя ценность признания или непризнания «ЛНР» и ДНР» режимом синепалого все равно около отметки «0». Но очередной осадочек остался. На фоне «растущей экономики хунты», падения фондового рынка России и необходимости влить колоссальные деньги в экономику «новых государств» финансовые запросы из Минска отправлены на запасный путь. В весенний период белорусская экономика войдет в преддефолтном состоянии (белорусы чуют подвох и неспроста выстроились в очереди у обменников).

И это при условии отсутствия полномасштабного конфликта в регионе, вероятность которого все еще очень высока, поскольку вопрос о границах «ЛНР» и ДНР» сам по себе является гибридной угрозой.

Оставаться в рамках фактической линии разграничения означает всего лишь крайне высокую цену за то, что есть - санкции и необходимость теперь уже официально поддерживать крайне наглых и жадных вассалов. Двигаться дальше – значит, дать повод выйти за установленную лицемерную границу между «военным присутствием и полномасштабным вторжением» и сорваться в горячий конфликт.

Единого мнения в российских элитах нет, но решение принимает один человек, для которого демонстрация воли и величия сейчас может оказаться важнее последствий. Да и то, что мозг воспален, нельзя сбрасывать со счетов.

Хунта в этой ситуации оказалась пристегнутой к старшему брату. Признавай или не признавай, а последствия точно будут. Если разойдутся мирно - на Запад сложно будет продать «недопризнание» в условиях, когда российская армия и Росгвардия чувствует себя на территории хунты, как у себя дома, провоцируя усиление присутствия НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Если же горячий конфликт, то в эту воронку хунту утянет с головой под воду, несмотря на крайне ограниченное вовлечение белорусской составляющей в процесс - не готовы и не доверяют. Достаточно будет агрессии или угрозы агрессией с территории Беларуси. Победоносная война с НАТО в телевизоре проваливается. А концепция «между струйками» уже явно не сработает.

Остается наблюдать с опаской и по инерции двигать проект «референдум», который даже в отсутствие масштабных протестов является ненужной перегрузкой для самой системы.

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