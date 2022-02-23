Задержан известный доктор Владимир Мартов 3 23.02.2022, 12:20

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Владимир Мартов

Фото: Александр Веледимович

Сейчас он находится в Лепельском ИВС.

Врача Владимира Мартова задержали на его даче под Лепелем. Сейчас он находится в Лепельском ИВС. Ему вменяют «незаконное пикетирование», сообщили правозащитники.

Владимир Мартов был одним из тех, кто открыто говорил про ситуацию с коронавирусом в стране. Вдобавок, он рассказал про аварию на кислородной станции, в результате которой погибло несколько пациентов.

За его честность с ним расторгнули контракт в больнице.

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