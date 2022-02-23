Задержан известный доктор Владимир Мартов

Задержан известный доктор Владимир Мартов3
- 23.02.2022, 12:20
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Сейчас он находится в Лепельском ИВС.
Врача Владимира Мартова задержали на его даче под Лепелем. Сейчас он находится в Лепельском ИВС. Ему вменяют «незаконное пикетирование», сообщили правозащитники.
Владимир Мартов был одним из тех, кто открыто говорил про ситуацию с коронавирусом в стране. Вдобавок, он рассказал про аварию на кислородной станции, в результате которой погибло несколько пациентов.
За его честность с ним расторгнули контракт в больнице.