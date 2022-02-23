Генерал-полковник Ивашов: О людях думать пора, а не о «Русском мире» 12 23.02.2022, 12:25

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Леонид Ивашов

Российский офицер выступил против войны с Украиной.

Российский генерал-полковник Леонид Ивашов, выступивший против войны с Украиной и за отставку Путина, дал интервью изданию «Новые известия»:

— В этой войне не будет победителей. В ядерной войне их быть не может. Крупные города вышибут подчистую, погибнет множество людей. Ядерную войну необходимо исключить любой ценой. В связи со сложившейся ситуацией у меня очень большие опасения. Ведь наша военная доктрина предполагает возможность применения первыми ядерного оружия, если есть угроза национальной целостности. В ядерной войне будут гигантские жертвы. И все это на фоне пандемии, в которой мы лидируем по избыточной смертности.

Присоединить Украину? Зачем? И есть ли этот «Русский мир»? Мы уже давно не та Россия, которая была еще 30 лет назад. Да и на Украине русских почти не осталось, все, кому надо, уехали. Мы сами виноваты в ситуации, когда славяне пошли против славян. Сами разделились на «укров» и «москалей» и начали оскорблять друг друга по телевизору и не только. Вчера разговаривал с депутатами, они убеждали меня, что Украину надо присоединять, а что до потерь – так «еще нарожаем». Да не нарожаем, потому что пандемия выкосила страну, у нас едва ли не самая высокая смертность в мире. О людях думать пора, а не о «Русском мире», — считает генерал-полковник Ивашов.

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