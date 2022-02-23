Валерий Карбалевич: Статус Лукашенко может снизиться еще больше 4 23.02.2022, 12:29

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Валерий Карбалевич

Диктатор попал в очень рискованное положение.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич размышляет над ситуацией, в которой находится Александр Лукашенко после признания Россией независимости и суверенитета самопровозглашенных "Л/ДНР" на востоке Украины.

"Лукашенко инстинктивно понимает, что попал в очень рискованное положение", — пишет он. Ведь нужно "принимать неприятное решение" по поводу признания самопровозглашенных "республик". Пока же Александр Лукашенко молчит.

Карбалевич считает, что проблема не только в негативной реакции Украины на возможное решение официального Минска или в новых санкциях Запада, а в возникновении в недалеком будущем проблемы вступления "Л/ДНР" в "Союзное государство Беларуси и России".

"А там попросятся в этот союз Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, — рассуждает Валерий Карбалевич. — "Союзное государство" из структуры, которая давала лукашенковской Беларуси эксклюзивные возможности получать российские экономические субсидии, превратится в союз марионеток России". Соответственно статус Беларуси и ее правителя "резко снизится до уровня этих почти никем не признанных маленьких полугосударственных образований".

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