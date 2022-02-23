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Умер первый глава Федерации хоккея Беларуси

  • 23.02.2022, 12:39
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Умер первый глава Федерации хоккея Беларуси
Евгений Анкуда

Он возглавлял организацию в 1992-1993 годах.

23 февраля умер первый глава Федерации хоккея Беларуси Евгений Анкуда, сообщает hockey.by. Он возглавлял организацию в 1992-1993 годах.

Анкуда родился в 1930-м в Смоленске. В 1955 году окончил БГУ. В 1960-1991 годах был главой Федерации хоккея БССР. Заслуженный тренер и деятель физкультуры советской Беларуси. При участии Евгения Анкуды в минском парке Горького открыли крытый каток.

23-24 февраля матчи экстралиги будут начинаться с минуты молчания.

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