Геннадий Федынич о провокациях властей: Для меня это интересно и дико 1 23.02.2022, 12:48

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Геннадий Федынич

Усилилось давление на независимый профсоюз РЭП.

Власти продолжают давление на активистов Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП).

Об этом «Радыё Рация» рассказал заместитель председателя этой организации Геннадий Федынич.

Особенно давление усилилось в Минске и Бресте.

«Идет давление сейчас на нашу организацию в Бресте, и на Минскую городскую организацию. Дважды вызвали Зинаиду Михнюк к следователю. Это представитель профсоюза в Брестском регионе, и теперь она еще и председатель профкома. Это ожидаемое давление, но я впервые слышу, что организация якобы не занимается уставной деятельностью. Для меня это интересно и дико: а чем же она занимается? Мы это отслеживаем. На днях руководство РЭП получило письмо из Брестского облисполкома. В документе даже фамилия исполняющего обязанности главы профсоюза Василия Береснева написана с ошибкой. А во-вторых, чиновники предлагают нам самим разобраться с членом нашей организации Зинаидой Михнюк. На нескольких сайтах напечатаны ее высказывания и комментарии, которые будто бы имеют признаки «экстремизма». Но ведь это были ее личные мысли как гражданина! Мы внимательно прочитали все тексты и пришли к выводу, что устав нашей организации она никак не нарушила», – подчеркнул Геннадий Федынич.

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