«Куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика» 2 23.02.2022, 12:48

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Алексей Навальный

Навальный сравнил признание Россией «ЛДНР» с вводом войск в Афганистан.

Российский оппозиционер Алексей Навальный 22 февраля в Instagram сравнил решение президента России Владимира Путина признать независимость территорий, временно подконтрольных боевикам "ДНР" и "ЛНР" с вводом советских войск в Афганистан.

"Я смотрел вчера на "заседание Совета безопасности", это сборище маразматиков и воров (кажется, наш ФБК делал расследования коррупции каждого из них), и думал о таком же сборище номенклатурных маразматиков из Политбюро ЦК КПСС, которые примерно вот так же, по собственной прихоти, воображая себя геополитиками за "великой шахматной доской", приняли решение о вводе советских войск в Афганистан", – написал политик.

Он напомнил, что результатом ввода войск в Афганистан стали "сотни тысяч жертв, травмы целых наций, последствия которых не можем преодолеть ни мы сами, ни Афганистан, и возникновение одной из ключевых причин развала СССР".

По мнению Навального, нынешние действия российских властей нужны отвлечение внимания народа России от реальных проблем – развития экономики, роста цен, беззакония, – и переключение его в формат "имперской истерики".

"Замените "Украину" в его речи на "Казахстан", "Беларусь", "страны Балтии", "Азербайджан", "Узбекистан" и так далее, включая даже "Финляндию". И подумайте, куда дальше понесет геополитическая мысль деда-маразматика. Все это очень плохо кончилось для всех в 1979 году. И сейчас кончится плохо. Афганистан был разрушен, но и СССР получил смертельную рану", – отмечает он.

Оппозиционер считает, что Путин не даст Украине развиваться и "утащит ее в болото", но и Россия заплатит такую же цену.

"Путин и его воры-маразматики из Совбеза и "Единой России" – враги России и ее главная угроза, а не Украина и Запад. Путин убивает и хочет убивать больше. Кремль делает вас беднее, а не Вашингтон", – обратился он к россиянам.

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