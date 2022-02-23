Под Минском продается роскошный дом с банным комплексом и винным погребом 2 23.02.2022, 13:01

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Как он выглядит и сколько стоит?

Этот коттедж построен в городе Марьина Горка в 65 километрах от Минска или 40 минутах от МКАД на машине. Кстати, недалеко от этого места находится и географический центр Беларуси. Коттедж занимает площадь почти в 250 квадратных метров. Он был построен 5 лет назад и имеет много «плюшек». Например, винный погреб, банный комплекс и купель на улице с подогревом воды, пишет realt.by.

Как выглядит дом, в котором есть все, и сколько он стоит?

Двухэтажный коттедж стоит на участке в 19,9 сотки. Его общая площадь — 244,6 м². Он был возведен из газосиликатных блоков в 2017 году.

На первом этаже разместились гардеробная, кабинет, санузел с душевой, кухня и гостиная. В общей комнате открывается волшебный вид из панорамных окон на двор, а с потолка свисает хрустальная люстра.

Кухня занимает 22,8 м². Тут расположен остров с зоной для приготовления еды и обеденный стол. Интерьер выполнен в светлых тонах.

На втором этаже есть три жилые комнаты, а также общий санузел с душем.

Также в доме разместились джакузи и банный комплекс размером в 96 м². Там организовали полноценную зону отдыха: установили кухню и сауну на дровах. На улице владельцы вообще установили купель с подогревом воды.

Но и это еще не все. Владельцы продумали в доме винный погреб и просторную террасу с видом на пруд, в котором обитает китайский карп и растут кувшинки. Есть и гараж на 2 машины. Он, кстати, отапливается.

На территории растут плодовые деревья и кусты: яблони, груши, сливы, крыжовник и смородина. Создают живописные виды и декоративные яблони и растения, привезенные из Германии.

Дом оборудован системой охраны и видеонаблюдения. За удобства и красоту нужно заплатить 389 тысяч долларов.

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