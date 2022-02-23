Китайский луноход обнаружил на спутнике Земли стеклянные шарики 23.02.2022, 13:02

2,008

иллюстрационное фото charter97.org

Кто их разбросал?

Китайская миссия Yutu-2 сделала еще одно открытие на обратной стороне Луны: камера аппарата сфотографировала две маленькие сферы из полупрозрачного стекла, пишет «Новое время».

Такие шарики могут содержать информацию об истории Луны, включая состав ее мантии и ударные события, заявили ученые из Китайской академии наук.

Yutu-2 не удалось получить данные о составе этих сфер, но эти природные образования могут стать важными объектами исследований в будущем.

Стекло не редкость на Луне. Материал образуется, когда силикатный материал подвергается воздействию высокой температуры, и обе эти составные части легко доступны на Луне.

В лунном прошлом на спутнике был обширный вулканизм, который и привел к образованию вулканического стекла. Удары более мелких объектов, таких как метеориты, также вызывают сильное тепло, что приводит к образованию стекла. По словам группы ученых во главе с планетарным геологом Чжиюн Сяо из Университета Сунь Ятсена и Китайской академии наук, именно последнее может стоять за шариками, которые увидел Yutu-2.

Однако трудно сказать наверняка, потому что большая часть стекла, найденного на Луне на сегодня, выглядит иначе, чем шарики, обнаруженные Yutu-2. Там много шариков, но они, как правило, меньше миллиметра в размере.

Здесь, на Земле, крошечные стеклянные шарики образуются во время удара, выделяя такое сильное тепло, что камень плавится и распыляется в воздухе. Расплавленный материал затвердевает и падает обратно в виде крошечных стеклянных шариков.

Сферы Yutu-2 намного крупнее, от 15 до 25 миллиметров в поперечнике. Это не делает их уникальными: стеклянные шары диаметром до 40 миллиметров были извлечены с ближней стороны Луны во время миссии «Аполлон-16». Они были прослежены до близлежащего кратера и, как полагают, также являются ударными шариками.

Но между этими двумя открытиями есть различия. Как объясняют Сяо и его коллеги, сферы на дальней стороне кажутся полупрозрачными и имеют стеклянный блеск. В дополнение к двум, которые кажутся полупрозрачными, они обнаружили еще четыре шарика, которые имеют аналогичный блеск, но их полупрозрачность не может быть подтверждена.

Эти шарики были обнаружены рядом со свежими ударными кратерами, что может указывать на то, что они образовались во время ударов лунных метеоритов, хотя возможно, что они уже присутствовали, были погребены под поверхностью и были просто подняты на поверхность ударами.

Тем не менее, команда считает, что наиболее вероятным объяснением является то, что они образовались из вулканического стекла, которое называется анортозитом, которое снова расплавилось при ударе, превратившись в полупрозрачные круглые шарики.

«В совокупности своеобразная морфология, геометрия и локальный контекст стеклянных шариков согласуются с тем, что они являются анортозитными ударными стеклами», — пишут исследователи в своей статье.

Это может сделать объекты лунным эквивалентом земных образований, называемых тектитами — стеклянными объектами размером с гальку, которые образуются, когда земной материал плавится, распыляется в воздухе, затвердевает и формируется в шар, когда он падает обратно вниз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».