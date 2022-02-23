«Лазейки, чтобы выбраться из щекотливой ситуации, у белорусских властей нет» 2 23.02.2022, 12:54

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Оставить союзника наедине с его величием не получится.

Все-таки в Минске не признали ОРДЛО, пишет автор Telegram-канал «Письма к дочери».

Но сделали это не в грубой и оскорбительной форме. Белорусские власти сделали это с «уважением». Можно сказать, дали стратегическому союзнику все, чего ему не хватало. Так что не на что стратегическому союзнику обижаться, я считаю. Хотя он, наверное, все равно обиделся.

Там белорусский МИД еще сказал про «понимание», но это он больше из вежливости. По-моему, про российские мотивы и планы младший союзник понимает уже не больше, чем мы с тобой. И, возможно, даже шокирован происходящим не меньше нашего.

Потому что вся эта история зашла туда, куда белорусские власти не собирались, конечно, ходить. Прекрасный план состоял в том, чтобы обличить кровожадный блок НАТО и немножко пошантажировать Запад российскими танками возле украинских границ.

Но, потренировавшись на самолете и мигрантах, Запад стал уже не тот, что раньше. Вот западные политики делали вид, что больше всего на свете они боятся, как бы российские танки не вторглись в Украину. Типа: делай со мной что хочешь, только не бросай меня в терновый куст. Но когда Россия все-таки влезла в этот терновый куст, оказалось, что войной с Украиной Запад больше не напугаешь.

А выбраться из тернового куста без ущерба для чувства своего внешнеполитического достоинства, как известно, невозможно. Российские власти ведь хотели признания своего величия, хотели, чтобы НАТО делило с ними сферы влияния, хотели дипломатических интриг и геополитических маневров. А вместо этого получили огрызок ОРДЛО, который сами же восемь лет пытались запихнуть обратно в Украину и санкции самого оскорбительного свойства.

Вот теперь российским властям надо либо выбираться наружу, с сильно поцарапанным величием, либо лезть дальше. И, надо сказать, что белорусским властям ни один из этих вариантов не сулит никакой пользы, кроме вреда. Даже если с признанием дело и закончится. Белорусские власти получат только новые неприятности на свою голову и, как минимум, двух конкурентов, с которыми придется бороться за кредитное внимание старшего союзника в союзном государстве.

Но это, конечно, для белорусских властей самый благоприятный вариант. Потому что другие варианты предполагают такие неприятности, которые текущая власть вряд ли переживет. И даже лазейки, чтобы выбраться из этой щекотливой ситуации самостоятельно, оставив союзника наедине с его величием, у белорусских властей, кажется, нет. Не только из-за российских войск на белорусской территории. А больше из-за того, что они не оставили себе никакой альтернативы ни внутри страны, ни снаружи.

И теперь ничего не остается, кроме как закрыть глаза и идти за союзником. Еще можно немножко молиться, чтобы союзник не зашел слишком далеко.

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