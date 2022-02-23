Шойгу, Захарова и Соловьев с Симоньян: кто из россиян попал под европейские санкции 3 23.02.2022, 13:03

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Маргарита Симоньян

Также в список вошел 351 депутат Госдумы РФ.

В санкционный список Евросоюза попали пропагандисты Петр Толстой, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян, а также военные и чиновники, сообщает «Радио Свобода».

По информации источников издания, в списке физических лиц, которых затронут санкции, оказались министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, большая группа военных, а также вице-спикер Госдумы Петр Толстой, официальный представитель МИД России Мария Захарова, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.

Также в список вошел 351 депутат Госдумы РФ — все инициировавшие процесс признания Россией независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также 24 физических и три юридических (банки Россия, ВЭБ и Промсвязьбанк) лица.

Европейский союз намерен обнародовать список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции, 23 февраля.

Суть санкций — в замораживании активов указанных лиц, если эти активы обнаружатся на территории ЕС, запрете на въезд в страны Союза и транзит через них.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании «независимости» «Л/ДНР» и поручил официально ввести войска в ОРДЛО для «поддержание мира» на территории псевдореспублик. Тем самым Россия в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы нового вторжения российских войск в Украину.

МИД Украины предложил разорвать дипломатические отношения с РФ, Украина и мировое сообщество осудили решение Кремля, а США, Великобритания, Германия и Евросоюз объявили о первых санкциях в ответ на нарушение РФ международного права.

22 февраля Совет федерации РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за границей.

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