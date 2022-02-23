Литва и Латвия открываются для туристов из Беларуси 1 23.02.2022, 13:03

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Какие действуют ограничения?

Республиканский союз туристических организаций сообщает: весной Литва и Латвия открываются для туристов из Беларуси. Латвия откроется с 1 марта, а Литва — с 31 марта.

Латвия

Открывается с 1 марта 2022

Въезд для всех категорий лиц в Латвию возможен при наличии сертификатов о вакцинации или выздоровлении от коронавируса, которые принимаются в ЕС. Об этом сообщают латвийские партнеры белорусских туристических фирм.

Въезд в Латвию также возможен с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это может быть либо пцр-тест (сделанный не раньше, чем за 72 часа до отправления), либо тест на антигены (не старше 48 часов).

Дети до 12 лет освобождаются от тестов и справок.

По информации Посольства Латвии в Москве, также отменяется требование перед въездом в Латвию заполнять электронную анкету на сайте www.covidpass.lv.

Литва

Открывается с 31 марта 2022

Туристы из Беларуси и России смогут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву). Такую информацию предоставили литовские партнеры беларуских туристических фирм.

Попасть в Литву также можно при наличии сертификата о вакцинации одобренными в ЕС препаратами. Среди них — Comirnaty (Pfizer), Janssen, Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Nuvaxovid (Novavax) и Covishield (AstraZeneca). Пцр-тест в этом случае для туристов не требуется.

С 5 февраля в Литве отменили требование предъявлять ковид-сертификат для доступа в общественные места, включая туристические объекты, бары и рестораны, а также объекты культуры, досуга и спорта. Однако в стране по-прежнему необходимо носить маски в помещениях и транспорте, а также соблюдать дистанцию.

При этом для беларусов по-прежнему действуют ограничения на выезд, введенные беларускими властями: выезд по земле возможен не чаще чем раз в 3 месяца.

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