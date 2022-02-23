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Хотите в Вальгаллу?

  • Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»
  • 23.02.2022, 13:05
  • 3,328
Хотите в Вальгаллу?
Николай Сванидзе

Прежде чем отвечать — обернитесь и посмотрите на своих детей и внуков.

В воздухе повис тяжёлый и кислый дух неуклюжей, но очень опасной провокации. Грубость сценария не означает его неисполнимости. Было бы желание. В данном случае — желания повоевать.

А оно очевидно есть. Азартное, безумное. И, говоря дипломатическим языком, на…ть на последствия. Потому что вы трусы, а мы — нет. И с нами Бог! И вам — к чертям собачьим, а нам — в Вальгаллу!

Хотите в Вальгаллу? Сейчас? Прежде чем отвечать — обернитесь и посмотрите на своих детей и внуков.

Николай Сванидзе, «Эхо Москвы»

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