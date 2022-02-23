Украина приостановила импорт электричества из Беларуси 23.02.2022, 13:06

2,224

Импорт приостановлен с сегодняшнего дня.

С 23 февраля Украина приостановила импорт электричества из Беларуси. Об этом сообщили в Европейской сети системных операторов.

Ранее анонсировали, что Украина на три дня (24-26 февраля) отключится от единой энергосистемы с Беларусью и Россией, и будет работать в автономном режиме. Это запланированное мероприятие проводится в рамках подготовки к подключению Украины к европейской энергосистеме. Оно запланировано на 2023 год, поэтому подобные «эксперименты» будут продолжаться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».