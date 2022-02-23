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Украина приостановила импорт электричества из Беларуси

  • 23.02.2022, 13:06
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Украина приостановила импорт электричества из Беларуси

Импорт приостановлен с сегодняшнего дня.

С 23 февраля Украина приостановила импорт электричества из Беларуси. Об этом сообщили в Европейской сети системных операторов.

Ранее анонсировали, что Украина на три дня (24-26 февраля) отключится от единой энергосистемы с Беларусью и Россией, и будет работать в автономном режиме. Это запланированное мероприятие проводится в рамках подготовки к подключению Украины к европейской энергосистеме. Оно запланировано на 2023 год, поэтому подобные «эксперименты» будут продолжаться.

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