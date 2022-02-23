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Будут ли лукашенковские дипломаты покидать посольство в Киеве?

  • 23.02.2022, 13:19
  • 1,264
Будут ли лукашенковские дипломаты покидать посольство в Киеве?

Российский МИД уже эвакуирует своих работников.

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Позже стало известно, что Россия будет эвакуировать своих дипломатов с территории Украины.

Во вторник, 22 февраля, МИД России выступил с заявлением, в котором говорилось, что было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине.

В связи с этим журналист zerkalo.io как физлицо позвонила в наше дипломатическое представительство в Киеве и поинтересовалась, будет ли эвакуироваться дипмиссия Беларуси.

— Нет. Мы работаем и будем работать, — ответила представитель посольства.

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