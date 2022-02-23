Будут ли лукашенковские дипломаты покидать посольство в Киеве?
- 23.02.2022, 13:19
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Российский МИД уже эвакуирует своих работников.
21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Позже стало известно, что Россия будет эвакуировать своих дипломатов с территории Украины.
Во вторник, 22 февраля, МИД России выступил с заявлением, в котором говорилось, что было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине.
В связи с этим журналист zerkalo.io как физлицо позвонила в наше дипломатическое представительство в Киеве и поинтересовалась, будет ли эвакуироваться дипмиссия Беларуси.
— Нет. Мы работаем и будем работать, — ответила представитель посольства.