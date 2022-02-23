На политзаключенного Николая Дедка давят в колонии 23.02.2022, 13:26

Николай Дедок

Отец активиста рассказал подробности.

На политзаключенного Николая Дедка в колонии, где он отбывает срок, оказывают давление. Об этом рассказал журналистам издания "Новы час" отец Николая Александр Дедок.

По его словам, на днях с Николаем встречался адвокат. В колонию Николай прибыл 12 февраля, и, по словам отца, "сразу ему попытались вручить так называемую низкостатусную работу" — пытались поручить уборку определенных мест. Дедок отказался.

"И тут же получил 7 суток ШИЗО, лишение долгосрочного свидания и уменьшение отоварки до 2 базовых", — рассказывает отец политзаключенного. Кроме того, до Николая не ходят письма от людей, которые не являются его родственниками.

При этом чувствует он себя нормально — есть свежий воздух. Кроме того, кормят лучше, чем в могилевской тюрьме. Николай, по словам отца, бодр.

"Он прекрасно понимает, что этого следовало ожидать. Хотя, честно говоря, он ожидал, что будет достаточно спокойная обстановка. Но, видимо, есть указание давить на него", — предположил Александр Дедок.

Напомним, 33-летнего блогера и анархиста Николая Дедка задержали в ноябре 2020. При задержании его сильно избили. Спустя год в ноябре 2021 года политзаключенного осудили на пять лет колонии общего режима. Николай не признал вину ни по одной статье. Правозащитники признали его политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».