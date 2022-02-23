СНБО объявило о введении чрезвычайного положения по всей Украине 23.02.2022, 13:31

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Решение должно быть утверждено депутатами Верховной Рады.

На всей территории Украины вводится режим чрезвычайного положения, объявил в среду, 23 февраля, глава СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совбеза, сообщает korrespondent.net.

Он уточнил, что ЧП вводится во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, поскольку там этот режим действует с 2014 года.

"На нашей жизни режим ЧП практически никак не будет отражаться радикально, ситуация будет отрабатываться максимально корректно", - сказал Данилов.

Он перечислил меры ЧП: усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и его осмотр, проверки документов у граждан.

По словам Данилова, режим чрезвычайного положения будет меняться в зависимости от тех или иных территорий. Более строгий режим ЧП будет на границах с Россией и Беларусью.

При этом решения по введению комендантского часа будут приниматься штабами на местах в случае необходимости.

Также Данилов сообщил, что решение о введении военного положения пока не принималось. Как и нет пока решения о мобилизации.

Чрезвычайное положение планируется ввести на 30 дней, режим может быть продлен до 60 дней.

Накануне возможность введения чрезвычайного положения президент Владимир Зеленский обсудил на встрече с силовиками и главами фракций Рады.

Ранее депутаты сообщили, что голосование по данному вопросу состоится в ближайшие часы.

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