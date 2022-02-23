«Банк БелВЭБ» попал под санкции США: как это отразится на клиентах 2 23.02.2022, 13:54

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Вашингтон может ввести вторичные санкции в отношении компаний, которые с ним сотрудничают.

«Банк БелВЭБ», «дочка» российского «Внешэкономбанка», попал под санкции США против России, введенные в связи с признанием Владимиром Путиным самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР», пишет zerkalo.io.

Специалист по работе с физлицами и пресс-служба банка рассказали, как это отразится на клиентах.

Попадание в санкционный список «Банка БелВЭБ» означает, что американским компаниям и физическим лицам предстоит завершить все операции с ним до 24 марта 2022 года. Отметим, что США могут ввести вторичные санкции в отношении компаний и банков из любой страны мира, которые будут сотрудничать с «Банком БелВЭБ».

Журналист позвонила в колл-центр банка как дочь клиентов, у которых там есть счета, и спросила, что будет со сбережениями родителей и сможет ли она продолжать переводить им деньги из-за границы в валюте. Специалист «Банка БелВЭБ» заверила, что для физических лиц ничего не меняется.

— Счета клиентов не закрываются, вклады тоже. Со счетами все в порядке. Международные банковские переводы как работали, так и работают. Все работает в штатном режиме, — заверила специалист по телефону.

Ограничений или трудностей со снятием денег или с их переводом не будет, заверила работница банка.

Введение санкций США ограничивает операции в долларах с контрагентами на территории государств, объявивших санкций или присоединившихся к ним. На операции внутри страны они не повлияют, сообщает пресс-служба банка.

«Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами. Все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных стран», — говорится в сообщении банка.

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