Сходняк в кривом эфире 8 Игорь Яковенко

23.02.2022, 13:58

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Игорь Яковенко

Как Путин еще раз подтвердил диагноз Немцова.

Тот огромный ком глупости, невежества, комплексов исторической неполноценности, лицемерия и уголовщины, который Путин вывалил на мировую сцену 21 февраля, придется разгребать долгие годы. Первые последствия наступили мгновенно.

Вот они:

Мосбиржа – минус 17,15%. Сбербанк – минус 26,23%. Газпром – минус 22,10%. Лукойл – минус 13,12%. Норникель – минус 15,26%. И т.д.

Курс доллара взлетел выше 80 рублей, евро приблизилось к 91 рублю за штуку. И это еще санкций не было. А они, конечно, будут.

Чудовищность и гротескность происходящего в этот день 21 февраля усугублялась пропастью между карикатурной формой и неизбежными трагическими последствиями.

Среди уголовников есть типажи, склонные к самокалечению, в том числе к самопорезам. Такие урки наносят себе несмертельные, но обильно кровоточащие раны с целью, либо напугать сокамерника, либо обвинить его в нападении. Главари "ЛДНР" по приказу Москвы прибегли к такой уголовной тактике для обоснования безумного решения о признании "ДНР" и "ЛНР". Для этого были разрушены коммуникации в Донецке и Луганске, депортированы несколько тысяч детей, стариков и женщин. По телевизору в режиме нон-стоп показывали какой-то бронетранспортер, который по уверениям сотрудников информационных войск принадлежит ВСУ. Попытки участников ток-шоу даже самим себе объяснить, зачем украинская армия ждала 7 (семь) лет пока у границ Украины соберется 150-тысячная российская армия, и именно в этот момент украинцы решили напасть на территорию Ростовской области, сводились к "объяснениям", мол, это "бандеровцы" и они хотят "разжечь мировую войну". По лицам обитателей шоу ненависти было видно, что им непросто делать вид, что они сами в это верят. Так что Глайвиц вышел так себе. Впрочем, как и в 2014-м и еще раньше в 2008-м.

Все обоснование очередного преступления Путину пришлось делать самому в его обращении к народу.

Очередная историческая и геополитическая ябеда Путина.

Перечень обид, чинимых бедной, маленькой, всеми обижаемой России несправедливым миром Путин в последнее время начинает с печенегов, но тут прямо начал с обвинения большевиков. Виноваты у Путина выходили все: и Ленин и Сталин, и Хрущев. Но больше всех – Ленин.

"Начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причём Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом – за счёт отделения, отторжения от неё части её собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чём не спрашивал.

Затем накануне и после Великой Отечественной войны уже Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии. При этом в качестве своего рода компенсации Сталин наделил Польшу частью исконных германских территорий, а в 1954 году Хрущёв зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно, так и сформировалась территория советской Украины".Конец цитаты.

После чего Путин перешел к современности и россияне, а также весь мир, поскольку Путин явно хотел чтобы его услышал весь мир, с ужасом узнали, что в Украине, - оказывается, - процветает коррупция, ущемляют оппозицию, и – россиянам в это невозможно было поверить, но в Украине нет независимого суда! Полагаю что этот фрагмент путинского обращения особенно понравился четырем сотням российских политзеков во главе с Навальным, которого вот прямо в этот день судил совершенно независимый российский суд. Причем, для полной, стерильной независимости, суд проходил непосредственно в колонии.

Сходняк в кривом эфире

Перед этой лекцией по альтернативной истории, а также альтернативной географии и геополитике, Путин решил провести нечто похожее одновременно на сдачу зачета в техникуме, прием присяги, но больше всего, учитывая характер действа, на криминальный сходняк. Впрочем, формально это было заседание Совета безопасности РФ.

Выглядело это так: Путин вызывал каждое высокопоставленное должностное лицо отдельно. Лицо залезало на кафедру и должно было публично отрезать от тела Украины свой персональный кусок территории этой страны. Путину важно было замарать этим преступлением всех. Хотя войти в Совет безопасности путинской России, не совершив предварительно несколько преступлений практически нереально.

Высокопоставленные лица все как один готовы были умолять Путина сделать, наконец, все что он хочет. Поскольку Путин требовал точности и конкретики, высокопоставленные проявляли инициативу. Матвиенко по-бабьи голосила:

"Ну, что Россия сделала плохого Украине?".

И действительно, 15 тысяч убитых, оккупация Крыма, 8 лет агрессивной войны – разве это плохое?

Лавров сообщил, что в Украине по наущению американцев "проявляется атака на славян, на православных". То есть, видимо, в голове Лаврова живет какая-то другая версия альтернативной истории, нежели у Путина. И в этой альтернативной истории национальное большинство в Украине составляют дикие племена язычников англосаксов, которые третируют славянское православное меньшинство.

Очень авторитетно выступил Патрушев, который не ограничился согласием признать "ЛДНР" сразу, а предложил некую выкрутасу. А именно, сначала поговорить с Байденом и сказать ему чтобы принял все наши ультиматумы и потом сам повесился, а не то мы признаем "ЛДНР". Дать старику пару дней, ну а уж если откажет, то немедленно признать.

Вообще-то идея Патрушева была крайне разрушительной и даже вредительской для данного мероприятия, поскольку означала новый виток переговоров и потом что? Снова устраивать весь этот спектакль с самоподрывами и со всей этой бутафорией. Но Путин ничего Патрушеву не возразил, просто сказал "спасибо" и отпустил с миром.

Зато, когда эту вредоносную идею, прямо сославшись на Патрушева, насчет "дать Западу шанс, а в противном случае признать", высказал Нарышкин, Путин взвился:

"Вы, что же, предлагаете продолжить переговоры? Или вы поддерживаете предложение?"

Глава Внешней разведки России, в недавнем прошлом председатель Госдумы Нарышкин от ужаса побледнел и стал заикаться.

"Я – я…Нет, я поддержу!"

Путин, с садистской улыбкой: "Так вы поддержите, или поддерживаете? Говорите прямо, Сергей!".

68-летний директор Службы внешней разведки России задрожал, собрался с духом и выпалил:

"Я поддерживаю вступление Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации".

Садистская улыбка Путина стала еще шире:

"Нет, мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости, или нет".

Сергей Евгеньевич Нарышкин был уже полностью готов к признанию частью России всей Африки и обеих Америк, он созрел и для признания в убийстве Кеннеди, и был готов взять на себя еще несколько громких мокрых исторических дел, но сдержался и выдал правильный ответ, проклиная себя за то что совсем забыл правила мафиозной структуры: что позволено "авторитету" Патрушеву, не позволено "Промокашке" Нарышкину.

Колокольцев и Золотов вступили очень лихо и оба потребовали продолжения войны. Колокольцев призвал признавать ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей, а Золотов вообще заявил, что:

"Нам надо идти дальше чтобы защищать…"

Докуда собрался идти Золотов и кого он собрался защищать, неизвестно, поскольку Путин его прервал и отправил на место.

Подведем самые первые итоги очередного путинского международного преступления.

Первое. Замах путинской лекции по альтернативной истории с перечнем всех обид и притеснений, которые Россия терпела и терпит от Украины и Запада, настоятельно требовал в конце лекции объявления Третьей мировой войны. Вместо этого были съедены два чижика. К тому же обе птички были съедены 7 лет назад и то, что произошло больше напоминало обсасывание останков.

Второе. Далеко не самое важное, но все же. Запад будет душить путинскую Россию экономически. Если Путин остановится на ОРДЛО, то "санкций из ада" не будет, обычные будут. Если пойдет дальше, санкции будут практически смертельными.

А теперь третье, оно же главное. Все происходящее оставляет острое ощущение трех вещей, которые совершенно не соответствуют друг другу по масштабу. Масштаб той мифологической картины мира, которую соорудил в своей голове Путин с массой исторических претензий, с обвинением Ленина, Сталина, Хрущева, ЦК КПСС в неправильном решении 1989 года, то есть, фактическое требование отменить и переделать все постсоветские границы, Украина как нацистское образование, которое надо, естественно, уничтожить. Плюс, не забываем, что изначально речь вообще шла не об Украине, а о США и НАТО. Все это требует мировой войны, как уже было сказано. И причем тут вообще "ЛДНР"? И даже если война за Донецкую и Луганскую области – а это все равно война, так и эти две области не соответствуют мифологическому замаху. И вот тут вступает в силу третья сторона этого противоречия: а есть ли хоть какой-то потенциал для реализации этого, прямо скажем наполеоновского, или гитлеровского, или даже чингизхановского проекта? Имеется в виду даже не военный потенциал, а волевой, моральный, в широком смысле человеческий потенциал, который был у самых больших злодеев и завоевателей прошлого. Есть твердая уверенность, что ничего похожего на такой потенциал у Путина нет. Так что если нам всем сильно повезет, может ограничиться двумя останками чижиков. Хотя и птичек тоже жалко. Но гораздо хуже, если тот диагноз, который Путину несколько лет поставил Немцов и который Путин постоянно подтверждает своими действиями, в последние годы изменился в худшую сторону. Тогда нам все мало не покажется…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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