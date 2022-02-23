Украина ввела специальный режим на границе с Беларусью

Украина ввела специальный режим на границе с Беларусью3
- 23.02.2022, 14:23
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Какие ограничения будут действовать.
В некоторых областях Украины, которые граничат с РФ и Беларусью, вводятся дополнительные временные режимные ограничения. Это касается Харьковской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.
Об ом сообщает на пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Прежде всего, такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений", - говорится в сообщении.
Запрещается:
пребывать на пограничной территории в ночное время;
выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования;
передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.
Отметим, что 23 февраля Верховная рада может ввести чрезвычайное положение в Украине. Формат сейчас обсуждается.