«Мы сила, способная изменить мир»: белоруска написала пронзительное письмо к 23 февраля 10 23.02.2022, 14:38

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Смелая женщина рассказала о том, чему ее научило время перемен.

Жительница Жодино Евгения — одна из тех, чья семья пострадала от режима после выборов-2020. В своем письме EX-PRESS.BY в канун Дня защитника Отечества женщина рассказала о том, чему ее научило время перемен.

«Это письмо я написала потому, что знаю: чтобы что-то получилось, надо визуализировать свои желания. Но не просто говорить «хочу-хочу», а осмысливать — почему хочу, а главное — зачем. В канун Дня защитника Отечества я и решила задать себе вопрос: почему мне так тревожно последнее время и для чего я не могу остановиться в своей борьбе.

Прошлый год был одним из самых трудных в моей жизни. Сын был в тюрьме и передачи никакие не брали («ЕМУ не положено», очень так, с акцентом на ЕМУ), его отчислили, он уехал в вынужденную политэмиграцию, живет в чужой стране. Меня дергала милиция, у меня были бесконечные суды и штрафы, СК, намеки на КГБ в моей жизни, обыск... Многоточие стоит специально. Я понимаю, что еще не конец, жизнь снова преподаст мне новые сюрпризы.

Несмотря на все унижение, которое принесла моей семье эта власть, именно в прошлом году я поняла, что такое «людьми зваться».

Когда собирали деньги на штрафы и передачи в тюрьму, когда встречали у ворот тех, кого наконец-то выпустили, когда шли с флагами по улицам, когда плакали о тех, кого убили или замучили до смерти, когда писали письма в тюрьму и не получали ответа, ВСЕГДА были те, кто помогал и поддерживал, вытирал слезы и обнимал, стоял в бесконечных очередях под проливным дождем. Незнакомые, анонимные, но такие родные. Мы научились не бояться и идти вперед.

Вы пытали и били моего ребенка, разве вы можете причинить мне еще больше боли? Вы держали меня в застенках, наплевав на законы, а абсолютно чужие люди заботились о моих детях, собаках, котах.

Научились верить. Верить в то, что этот кошмар не может длиться вечно. Научились верить простым людям и Богу, верить в то, что Победа будет, потому что добро всегда побеждает зло.

Научились надеяться. Потому что без надежды очень легко погрузиться в беспросветные сумерки отчаяния.

Научились прощать. Прощать тех, кто не ведает или не хочет знать, прощать тех, кто творит беспредел, ибо Божий Суд никто не отменял даже для потомственных атеистов. Научил не осуждать.

Почему не вышли? Почему не бастовали? Почему не дожали? А вот если бы... Как в поговорке — «кабы бы, да если бы, то во рту б росли грибы».

Научились понимать. Понимать, что перемены — это всегда сложно и трудно, это бесконечный труд, пот и усталость, желание бросить все и жить как все, но что-то лично мне не понятное не дает мне забыть и жить, как прежде.

Научились ощущать, что зло будет повержено, и добро восторжествует, что все сделанное было не напрасно, что настанет тот день, когда мы все будем улыбаться друг другу и ПОНИМАТЬ, что это кошмар закончился.

Научились верить в себя. Потому, что я смогу, я преодолею, я сделаю, у меня все получится! (и могли, и делали, и преодолевали, и получалось!) Да, сейчас всем очень непросто. Но! Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Осознаем, рефлексируем и двигаемся дальше.

Понимаем, что мы СИЛА, способная изменить мир. И нас много.

І нас не спыніць, не стрымаць! Жыве Беларусь!»

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