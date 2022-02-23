Деревообработка и цементная отрасль не могут сами расплатиться с долгами

Деревообработка и цементная отрасль не могут сами расплатиться с долгами1
- 23.02.2022, 14:45
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Кредиты на миллионы долларов были взяты около десяти лет назад.
Крупнейшие предприятия набрали миллионные кредиты около десяти лет назад. За это время заводы не смогли рассчитаться с основным долгом и даже уплачивать проценты оказываются не в состоянии.
Белорусским флагманам цементной отрасли не хватает денег для оплаты банковских кредитов. Такой вывод проистекает из постановления совета министров Республики Беларусь от 3 января 2022 г. N 1 "Об уплате процентов за пользование банковскими кредитами".
В документе сказано, что в 2022 году за счет средств республиканского бюджета будут уплачены проценты за кредиты нескольким заводам, предоставленные «Беларусбанком» и «Банком развития Республики Беларусь».
По кредитам самостоятельно не придется расплачиваться Белорусскому цементному заводу, «Кричевцементношиферу» и «Красносельскстройматериалам», а также Гродненскому стеклозаводу.
Сколько кредитов набрали заводы?
Как заметил «Инфобанк», кредиты были взяты более десяти лет назад, но рассчитаться с ними до сих пор не удалось.
Например, Белорусский цементный завод за один кредит в размере 30,7 млн долларов, полученный в 2009 году, должен через 12 лет (!) работы выплатить 28,5 млн долларов. То есть, 92,8% основного долга кредита за это время не выплачено.
У стеклозавода за кредит в размере 1,2 млн долларов США остаток долга через 7 лет составляет 712 266,89 долларов, а это 60,7%. По второму кредиту, в евро, основной долг через 7 лет составляет - 93,8%.
Деревообработка также не может расплатиться по кредитам
Об этом свидетельствует новое постановление № 86 "О мерах по реализации организациями деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности инвестиционных проектов в 2022 году".
Как гласит документ, в 2022 году за счет средств республиканского бюджета будут уплачены проценты по кредитам, которые брали организации деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Среди них: «Гомельдрев», «Ивацевичдрев», "Речицадрев", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, «Белорусские обои», «ФанДОК», Завод газетной бумаги.
В их случае тоже кредиты в размере миллионов долларов были взяты около десяти лет назад, но рассчитаться с ними до сих пор не удалось. Например, «Гомельдрев» получил 40,8 млн евро еще в 2011 году.
«Вкладывание средств в предприятия, которые годами не могут выплатить кредиты, похоже на одалживание денег игроману, в надежде на то что он когда-нибудь их вернет. Проще и дешевле обанкротить эти предприятия и вкладывать деньги в другие предприятия, которые дают прибыль и рассчитываются своевременно по кредитам», - пишет «Инфобанк».