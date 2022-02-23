Армия РФ пойдет дальше? 13 Тимоти Эш, «Новое время»

23.02.2022, 14:45

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Тимоти Эш

Каким будет следующий шаг Путина.

Путин признал «ЛНР» и «ДНР». В действительности этот существенный шаг означает окончание минского мирного процесса, известного как Минск-2. Это соглашение о прекращении огня было подписано в Минске после боев в районе Дебальцево, в которых украинская армия потерпела значительное поражение.

Этот шаг Путина не очень-то и огорчил украинскую сторону (они этого могут и не сказать). Стремления реинтегрировать эти два сепаратистских региона не было никогда, ведь благодаря российской пропаганде они очень отдалились от остальной Украины. И если честно, Киев ненавидел Минск-2 и никогда не хотел его реализовать. Путин оказал им услугу. Теперь он:

а) должен за свой счет содержать еще 3,5 млн человек в бедном регионе;

б) за этот шаг подвергнется санкциям.

Возникает вопрос, какой шаг сделает Путин после этого.

Во-первых, территория, на которую претендуют «ДНР» и «ЛНР» простирается на весь Донбасс, включая важный украинский порт Мариуполь. Так собирается ли российская армия продвигаться дальше? Очень возможно.

Во-вторых, осознает ли он, что это только разжигает настроения в Киеве? Отреагирует ли Киев военным образом? Вряд ли. Но я думаю, что Путин разрабатывает инсинуацию для более широкой интервенции.

В-третьих, Минск-2 мертв, как и соглашение о прекращении огня, поэтому, я думаю, боевые действия вероятны.

Приближается угроза величайшей войны в Европе со времен Второй мировой войны — это плохо для Европы. Путин развернет в Европе второй железный занавес. Дивиденды мира после холодной войны только что закончились. Нам всем придется тратить гораздо больше на защиту.

А — я ожидал бы санкции за признание «ДНР» и «ЛНР», поскольку это эквивалент аннексии Крыма.

Зачем же Путин признал «ДНР» и «ЛНР», отказавшись от Минска-2 и от каких-либо рычагов влияния на остальную часть Украины посредством мирных переговоров? Помните, он проталкивал Минск-2 для воплощения федерализации Украины, что повлекло бы за собой право вето Донбасса на членство Украины в НАТО и ЕС?

Поэтому признание «ДНР» и «ЛНР» — это не победа Путина — это поражение.

В своей речи он дал понять, что ненавидит независимую Украину. Что он сейчас собирается делать, чтобы остановить движение Украины на Запад?

К сожалению, сейчас все сосредоточены на том, куда он направит свое 200-тысячное войско.

Тимоти Эш, «Новое время»

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