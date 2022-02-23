Безумного карлика ждет Гаага 3 23.02.2022, 15:10

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Фото: instagram.com/cybulskaya

Как известные украинцы отреагировали на речь Путина.

Украинские звезды, инфлюенсеры и медийные личности в Сети отреагировали на последние новости, которые касаются российской агрессии в адрес Украины.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании «независимости» квазиреспублик боевиков «ЛНР» и «ДНР», а также заявил, что "Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности", возникла «в результате большевистской политики», а поэтому ее «и в наши дни можно с полным основанием назвать Украина имени Владимира Ильича Ленина». Кроме этого, он обрушился с рядом упреков, угроз и издевок в адрес стран Запада, назвав их «так называемым цивилизованным миром, единственными представителями которого самозванно объявили себя наши западные коллеги» и озвучил ряд прямых угроз в адрес Украины.

НВ собрал реакцию украинских звезд и медийных личностей на последние события.

Настя Каменских

Екатерина Осадчая

Алена Мозговая

Украинская продюсер и вдова певца Николая Мозгового в своем Facebook опубликовала серию постов, в которых возмутилась речью Путина и происходящими событиями. «Дед явно в маразме», — добавила Мозговая в публикации.

Злата Огневич

Monatik

Ксения Мишина

Украинская актриса и телеведущая в сторис показала, что решила не церемониться с пользователями Сети, которые верят российской пропаганде. «Дорогие мои, я хочу вас всех поддержать. И желаю нам мирного неба над головой», — добавила звезда.

Надя Дорофеева

Женя Галич

Фронтмен группы O.Torvald эмоционально высказался о событиях, происходящих в Украине: «Мне не понять „искусственного“ мирового молчания, „показушных, не действующих санкций“, которыми нас кормили 8 лет!!! Не понять мирового пассивного, созидательного бездействия. Не понять своих коллег, которые с завидной регулярностью приезжали на гастроли и фестивали в мою страну, восхищались, какая она великая и свободная, якобы переживая о том, что в моей стране идет война, которую развязал „ваш президент“, а теперь молчат! Не понять ваших оппозиционных лидеров, блогеров, музыкантов, актеров, публичных людей, которые просто молчат, позволяя пропаганде навязывать своей же аудитории наглую ложь, ничего не разъясняя и не реагирую на весь этот п**дец! Вы воспитали и позволили и позволяете этой мрази так вести себя со всем миром, и с собой. Весь мир, не реагируя радикально, позволяет диктатору так себя вести. Проглатывая все эти годы все то говно, которым вас кормят, знайте — на всех, кто молчит и просто наблюдает лежит ответственность за каждую смерть, за стариков, лишенных дома, за детей, лишенных отца, за украинцев, лишенных целостности своей страны! И самое главное — на молчащих ответственность за смерти ваших пацанов, которых эта мразь отправит на верную гибель. Не допустите… Украина — великая страна! Сейчас не 2014. Мы стали другими. Мы будем рвать зубами за свою страну. „…хто з мечем до нас прийде, від меча й загине!“»

Павел Вареница

Фронтмен одесской группы Epolets опубликовал откровенный пост, проиллюстрированный изображением украинского флага: «Я не могу себе объяснить молчание со стороны своих друзей и коллег из „братской“ России. 8 лет идет война с РФ, не по телевизору, не на диване в комментариях под видео в Ютуб, а настоящая война с разрушенными домами, семьями и искалеченными жизнями. Ваше молчание коснется всех — нас, вас, весь мир. Ваше молчание это пуля, которая нацелена на всех нас. Пока вы молчите, вашими руками творится зло, но так же в ваших руках это зло остановить! Хватит быть вне политики!»

Юрий Бардаш

Продюсер Wellboy в своем Instagram опубликовал короткий гайд, как следует вести себя в сложившихся условиях.

Ирина Ванникова

Украинская телеведущая поделилась своими лайфхаками, как бороться с тревожностью: «В ситуации, когда ты не можешь повлиять на ход событий лично, враг от нас только и ждет этой паники, истерики и тревоги. Ни в коем случае нельзя себя распускать и показывать панику оккупантам. Как говорила политический деятель Израиля Голда Меир, „наши соседи-враги хотели нашей смерти и это не оставляло нам много простора для компромисса“. Нам нужно быть сильными в первую очередь. А силу тебе дает твоя рутинная работа. Это звучит банально, но успокаивает даже уборка в доме. Не читайте много новостей — они сейчас действительно расшатывают и тревожат. Читайте и смотрите только проверенные официальные источники, сбалансированные новости, в частности, ТСН. Относительно ситуации на фронте читайте официальные источники вооруженных сил Украины, сводки ГСЧС. Если совсем плохо — встретьтесь с друзьями, поговорите с близкими. Лично мне, когда испытываю серьезную тревогу, помогает спорт. Или просто идите во двор гуляйте, сейчас уже отличная погода, солнце дает силы и энергию. А еще помогает медленное дыхание: сделайте медленный вдох на счет 10 и выдох на счет 8. И так раз 5. И как ни странно, это простое упражнение снимает и паническую атаку, и тревожность».

Константин Грубич

«Мы оказались в страшной ситуации, но с другой — сорванные маски. Это тот нарыв, который рано или поздно прорвался. Уже нет никаких иллюзий по поводу Российской Федерации, точнее по поводу ее бандитской власти. Так мы узнали, что, оказывается, Украина — это был неудавшийся эксперимент. Я с этим не согласен. А относительно того, как нам всем не паниковать в нынешней ситуации, то я бы советовал не читать фейковые новости, брать информацию из проверенных источников. Лично я верю в силу нашей армии и стараюсь сохранять холодный разум. Каждый из нас может быть полезен на своем месте, может поддержать фонды, помогающие армии и вынужденным переселенцам. Если вы чувствуете тревожность, поговорите с близкими, друзьями или обратитесь к психологу. На всякий случай сложите „тревожный“ чемодан, наведите порядок в своих делах и старайтесь жить своей обычной повседневной жизнью», — прокомментировал ситуацию ведущий шоу Твій день.

Тимур Мирошниченко

«Самое главное, что я советую всем, — не паниковать. Важно читать, смотреть только проверенные новости. Доверять нашей армии — она как никогда сильна и способна дать отпор врагу. А нам всем продолжать делать свои привычные дела. Выполнять плодотворно свою работу, заботиться о близких, родителях, детях. Каждый день целовать любимого или любимую, звонить по телефону родным. Короче говоря — делать все, что вы делали до того, но еще с большим энтузиазмом. Во-первых, это поможет отвлечься от всего, что происходит вокруг. А во-вторых, это, пожалуй, единственное, что каждый из нас может делать на своем месте в это тревожное время», — рассказал ведущий Нацотбора на Евровидение 2022.

Илона Гвоздева

«Если бы мужчины знали как сложно этому миру даются люди — они бы никогда не затевали войну! В поддержку Мира и жизни без войны #мирбезвойны. Господи, дай нам сил это пережить!» — написала победительница Танцев со звездами 2018 и мама двух детей в своей публикации.

Также в сторис она добавила, что она и ее семья никуда не собирается уезжать и призвала не впадать в панику: «Вспомните историю за последние 10 лет и какими порой страшными были моменты: оранжевая революция, 2014 год, год Covid-19 и так далее, и все мы с вами все равно встаем и идем дальше. Будьте сильны духом и здоровы телом!»

Екатерина Павлик (Репяхова)

28-летняя директор и жена Виктора Павлика опубликовала видео, в котором позирует с украинским флагом в помещении, которое взяла в оренду для развития бизнеса. Сейчас она занимается ремонтом и только начинает собственное дело. «Наша страна не сдастся никогда! Потому что мы смелые, честные и независимые! С верой в лучшее!» — написала она в своем посте.

Евгений Клопотенко

Кулинар и активист поделился своим планом действий в связи с последними новостями: «Мой личный рецепт, чтобы не переживать:

Решил, что буду делать в самом худшем сценарии;

Закинул в багажник тревожный чемодан, но он почему-то похож на набор для рыбалки;

Продолжаю работать, чтобы делать Украину лучше в той сфере, в которой могу.

И вот, что касается третьего пункта, то из нового могу рассказать вам о реформе в ПТУ. Кто не знал, то я подписал меморандум по МОН и меняю кулинарное образование. Сейчас это происходит в рамках двух киевских училищ. Там важно: я уже создал новую годовую программу, дети по ней уже учатся, наблюдаем за результатами и фидбеком. И если раньше я считал, что мне нужно приходить на уроки и учить детей, то теперь изменил стратегию. Я учу преподавателей. Там мне, конечно, устроили упорные бои за котлетную массу, белый основной соус и яйца в мешочке. Но победа за нами. Поэтому схема бороться за Украину там, где можешь, чтобы сделать ее лучше, работает. Цем".

Богдан Логвиненко

Украинский журналист, писатель, автор проекта Urkaїner Богдан Логвиненко отреагировал на видеообращение Путина: «Путин записал видеоблог. Краткое содержание: «Украинцы, вы не читали мою статью по истории Украины, которую я специально написал на украинском и выключили все мои телеканалы? Я обиделся, поэтому буду записывать вам видосы и подписывать документы со своими собственными куклами».

Григорий Решетник

«Украина не спит… Украина сильная и единая! УКРАИНА ПОБЕДИТ» — написал ведущий шоу Холостяк и Україна має талант в своем Instagram.

Также в сторис он призвал людей не паниковать и верить в лучший исход событий.

Тарас Цымбалюк

Звезда фильма Черный ворон, а также сериалов Крепостная и Спіймати Кайдаша Тарас Цымбалюк опубликовал у себя в сторис мем, который высмеивает слова Владимира Путина о том, что Украина была основана Владимиром Лениным.

Кристина Остапчук (Горняк)

Юрист и жена телеведущего Владимира Остапчука лаконично прокомментировала ситуацию в Украине: «Боже, береги Украину! Очень грустно… очень! Но я так надеюсь на мирное будущее!»

Владимир Остапчук

Ведущий телеканала Украина призвал своих фолловеров не терять оптимистичный настрой и верить в лучшее.

Оля Цыбульская

«Худшая война сейчас — это информационная», — поделилась мнением певица. Она призвала фильтровать новости и информацию, чтобы не разгонять фейки и панику.

Анатолий Анатолич

В своем профиле телеведущий и интервьюер опубликовал фото со своими дочерьми, к которому приклеил логотип одного из российских телеканалов, и подписал: «На фото бандерівець знущається над русскоязычными детьми. Отдаю фото российским сми. Бесплатно».

Юрий Горбунов

Телеведущий высказал свое мнение на счет происходящего: «Страх и паника — лучшие союзники безумного карлика!!! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту — делает нас сильнейшими в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем покой! Слава Україні!!»

Маша Ефросинина

«Когда прослушала самый конченый урок по истории… Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!» — выразилась в своем Instagram интервьюер и Почетный посол ООН в Украине.

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