«Впервые мокрый угол появился в декабре» 4 23.02.2022, 15:08

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фото: 4sezona.by

Минчанин построил квартиру в доме «Зима» и обнаружил сюрприз.

Новостройки полны сюрпризов. И не всегда собственники сталкиваются только с приятными моментами. Промерзание стен в своих квартирах обнаружили новоселы из жилого комплекса «Четыре сезона». По иронии судьбы дело происходит в доме «Зима», пишет onliner.by.

— Наш дом сдали осенью прошлого года, — рассказывает Алексей. — Во время приемки существенных замечаний не было, поэтому можно было смело браться за ремонт. Однако 10 декабря 2021 года я заметил странные следы у себя в квартире: один из углов намок. При этом на фасаде дома появились белые пятна. Мы долго ломали голову, что же это такое, сначала склонялись к тому, что снаружи появились высолы. А потом поняли: это промерзания.

Тепловизионное обследование показало, что проблемы Алексею не привиделись: холодный угол действительно есть. В самой «лихой» точке температура всего плюс 7,3 градуса. Естественно, там будет появляться влага.

— Как выяснилось, аналогичная ситуация во многих двушках и трешках: страдает левый нижний угол. У кого-то и в жилых комнатах есть такие точки. А вот однушкам повезло — у них все в порядке. Само собой, мы обратились к застройщику. Он в свою очередь предложил устранить проблему. Но каким образом — просто запенить эти углы. Как по мне, это примитивное решение, направленное на то, чтобы просто переждать гарантию.

В квартире Алексея страдает еще и лоджия, затеки новосел связывает с тем, что панели могут быть недостаточно загерметизированы.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились в компанию «ТЕНКинвест», которая и строит «Четыре сезона». Директор признает, что проблема с промерзаниями в отдельных квартирах есть, но уверяет, что случай не критичный.

— Когда появились жалобы на промерзания, мы переживали, что это может быть ошибка серии, которая повторяется из раза в раз. К счастью, это не так: в данном случае была применена обычная «мапидовская» серия, проектная документация на которую проходила экспертизу, были проведены все расчеты, — объясняет Александр Жуковский. — Мы просто осовременили и улучшили ее внешний вид. Отклонений от проектной документации допущено не было.

Тепловизионную съемку дома выполняли в августе. Не удивляйтесь: исследование можно делать при разнице температур снаружи и внутри в пять градусов. Некоторые проблемные места были выявлены, и мы их устраняли.

Понятно, что после ввода дома какие-то нюансы еще будут появляться. И мы всегда реагируем на обращения жильцов, рассматривая каждое из них. На все обоснованные замечания реагируем. А то ведь может быть и так, что человек дошел до этапа мокрых работ, закупорил квартиру, перекрыл вентиляцию, а потом удивляется, откуда на стенах влага. В таком случае мы объясняем, что к чему и откуда «вода».

Что касается промерзания, то мы получили порядка 20 обращений (кто-то сам делал тепловизионную съемку, к кому-то были направлены наши специалисты). По 15 из них вопросы уже решены, есть все справки.

Относительно процесса работы — проблемный угол действительно заполняется теплоизоляционным материалом. А конкретно пеной. Этопредусмотрено проектно-сметной документацией. Проще говоря, так по технологии, так надо делать, особенно в местах, где идут металлические закладные. Необходимости разбирать фасад нет. Если вдруг это понадобится, то мы, конечно, повесим люльку и сделаем необходимые этапы с улицы.

Почему-то некоторые люди не хотят, чтобы проблема была устранена таким образом, и не дают доступ в квартиру. Но, повторюсь, такой вариант предусмотрен проектно-сметной документацией, это не мы сейчас придумали.

Все проблемные моменты мы учитываем и стараемся не допускать при строительстве следующих домов, — подытожил застройщик.

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