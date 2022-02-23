Палеонтологи впервые обнаружили останки гигантского «безрукого» динозавра 23.02.2022, 15:31

Динозавр был опытным хищником, считают исследователи.

Обнаруженные во время недавнего исследования в Аргентине окаменелости гигантского динозавра принадлежат "безрукому" динозавру, которого ученые назвали Guemesia ochoai.

Об этом пишет Weather.com.

Несмотря на невероятно крохотные верхние конечности, которые практически не были видны и не выполняли никакой функции, динозавр был опытным хищником.

Новый вид является близким родственником предков динозавров, известных как абелизавриды, у которых передние конечности были недоразвиты и еще меньше, чем у тираннозавра рекса. Абелизавриды принадлежали к подряду тероподов, достигавших высоты от 4 до 9 метров. Эти существа могли пожирать таких огромных динозавров, как титанозавры, и опять же без помощи передних лап.

Небольшой недостаток G. ochoai возмещал мощной головой и челюстями. Он жил в Патагонии и на древнем южном суперконтиненте Гондвана более 70 миллионов лет назад.

Как отмечают ученые, этот динозавр очень необычен для своего рода. Он имеет несколько ключевых характеристик, позволяющих предположить, что это новый вид, который может предоставить новую информацию об одном из регионов мира, о котором ученым не так много известно.

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