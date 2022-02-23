Андрей Пионтковский: Украина соскочила с крючка Путина, но это только начало 5 23.02.2022, 15:37

13,592

Андрей Пионтковский

Фото: journalby.com

Что означает признание «ЛДНР» и чего ожидать дальше?

Президент Российской федерации Владимир Путин на протяжении семи лет пытался подчинить себе Украину при помощи Минских соглашений. Когда стало понятно, что "минский план" не сработает, Россия перешла к военной эскалации на украинской границе и возобновила боевые действия на Донбассе, признав территории ОРДЛО как "независимые". Это четко показывает лицемерие кремлевской власти, ведь изначально Путин не собирался возвращать Украине ее территории. Ограничится ли Путин признанием так называемых "республик" или эскалация только начинается - на эти вопросы в спецэфире на "Апостроф TV" ответил проживающий в США российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

- Что нам ожидать после решения Москвы признать "Л/ДНР". Уже есть информация о введении российских войск на временно оккупированные территории.

- В этой ситуации самый главный вопрос, который Москва умалчивает: "Какую территорию она признала независимым государством?". Это территория, которая отделена линией разведения сторон, или как указывается в так называемых "конституциях" ОРДЛО - вся территория бывших Донецкой и Луганской областей.

Непонятно, что они будут требовать. На заседании Совета безопасности несколько членов выступали с предложением именно признать всю территорию бывших Донецкой и Луганской областей "Украинской Советской Социалистической Республикой", как независимое государство.

Путин оставил вопрос открытым, не комментировал. Но они будут именно так пытаться трактовать ситуацию в целом. Это очень резкая эскалация конфликта.

Что касается санкций, то пока ввели какие-то санкции, но они не так важны. Более серьезные санкции стоит ожидать в ближайшие дни. И, насколько я понимаю, встреча Байдена и Путина в такой ситуации невозможна.

- В центре оккупированного Донецка ночью запускают салюты в честь того, что Россия признала эту "республику". Это показуха?

- Есть люди, которые считают себя гражданами этой "республики" или считают себя членами "русского мира". Такой процент населения всегда там был. Я вижу в этой акции и положительный момент для Украины. Вы знаете знаменитое изречение Лаврова: "Мы никогда не позволим Зеленскому соскочить с крючка Минских соглашений, пусть на нем извивается как можно дольше". И ему приходилось извиваться на этом крючке. Потому что семь лет с момента подписания Минских соглашений Москва оказывала громадное давление на Украину, требуя легализовать в своем политико-правовом поле этот военно-террористической плацдарм ОРДЛО, ничего в нем не меняя. И даже добивалась поддержки Франции и Германии.

Сейчас этот крючок сорван и вещи названы своими именами. Минский процесс абсолютно лицемерный. Москва ни на секунду не собиралась возвращать эти территории Украине. И теперь все ясно - агрессор оккупировал Крым и часть Донбасса.

- Почему это произошло именно сейчас?

- Путину очень нравилась удавка под названием Минские соглашения. Это был самый дешевый способ покорить Украину - без войны, без потерь. Заставить ее изменить свою конституцию, после чего подчинить себя этим ОРДЛО.

Но Путин убедился, что это не проходит, как бы они не давили. Помните, в первый год президентства Зеленского у них были успехи в этом плане - Ермак с Сурковым подписывали один за другим протоколы. Но в декабре Зеленский впервые повел себя как президент - он отказался в присутствии диктатора подписывать документ, согласованный Сурковым и Ермаком. После этого стало ясно, что не удастся заставить Украину капитулировать.

Год они еще пытались, но от своей цели уничтожить украинское государство Путин не отказался. Он ее подтвердил в своем часовом выступлении, де снова сказал: "Нет такого государства, его создал Ленин, и нет такого народа". То есть он будет пытаться достичь этого другими средствами, в том числе и военными.

- А признание этих "республик" будет нести какие-то последствия для РФ? Возможно экономические?

- Безусловно. Признание единодушно осуждены сегодня всеми лидерами демократии. У Путина есть такое представление, что если он пойдет на полномасштабную войну с Украиной, к которой он подготовился, то по нему ударят очень сильно. А если он что-то такое сделает, что можно характеризовать как неполное вторжение - то он думает, что пропетляет.

Думаю, что завтра-послезавтра именно это будет стоять предметом очень важной политической дискуссии - и в Вашингтоне и в Европе. Он хотел проскочить так: "Я схвачу добычу и мне за нее ничего не будет".

- Какой реакции стоит ожидать от властей Украины?

- Нужно поставить точку под Минскими соглашениями и сказать, что реакция Москвы показывает все ее лицемерие, что все эти восемь лет, она не собиралась возвращать эти территории в Украину, а хотела подчинить Украину своему военному плацдарму.

И, мне кажется, что пришло время порвать дипломатические отношения с Россией.

- Что можно сделать, чтобы избежать вторжения на территорию Украины?

- Продолжать интенсивно военные поставки, укрепляя оборонную способность армии, и вводить самые жесткие санкции в отношении российской экономики. Еще ничего не было сделано, а доллар уже прыгнул за 80. Биржи падали во время выступления еще Лаврова в Совете безопасности.

Решимость, сопротивление собственной армии и гражданского общества и полномасштабная поддержка Запада, который с каждой такой московской акцией все больше понимает, что Украина сейчас сражается не только за себя, а и за весь Запад. Они любят повторять, что Украина не член НАТО, поэтому мы не пошлем свои войска. Ну не хотят они умирать на территории Украины, потому что для любого постиндустриального правительства сейчас послать войска почти невозможно по такому поводу и объяснить избирателю это решение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».