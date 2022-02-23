Литовская компания останавливает переводы в Беларусь 2 23.02.2022, 17:04

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Paysera присоединилась к санкциям ЕС и США.

Компания финансовых технологий литовского капитала Paysera объявила, что больше не будет обслуживать операции в российских рублях, закроет счета российских клиентов и ограничит отправку денег в банки этой страны и из них, сообщает lrt.lt.

«Санкции ЕС в отношении российских банков от 22 февраля — это компромисс, который должен быть принят всеми членами ЕС. Мы солидарны с украинцами и не будем обслуживать практически все операции, связанные с Россией», — заявил генеральный директор компании Гинтаутас Межятис.

Переводы во все российские или белорусские банки прекращаются для всех клиентов компании, если получателем является компания из этих стран. Компании из других стран, основными акционерами которых являются граждане России, не смогут оставаться клиентами Paysera.

По договорам с клиентами ограничения на транзакции могут быть реализованы после 60-дневного периода уведомления.

По словам Г. Межятиса, не исключено, что в ближайшие месяц-два ЕС или США введут более жесткие санкции в отношении российского финансового сектора. В этом случае Paysera будет применять санкции ЕС или США незамедлительно.

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