«Российская военная угроза мерзнет и гниет» 21 23.02.2022, 15:43

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В каких условиях живут военные РФ на границе с Украиной.

В полевых лагерях армии Российской Федерации на границе с Украиной — абсолютно скотские условия, военнослужащих мало и плохо кормят, есть даже проблемы с питьевой водой, которую выдают в ограниченных количествах. Про возможность помыться и другие блага цивилизации речь не идет. Об этом сообщает sprotyv.info со ссылкой на сведения из Telegram-каналов.

«Российская военная угроза и мерзнет, и гниет, и болеет в грязи и в снегу, кто бы в этом сомневался. Когда сам служил в этой как бы армии, в конце 90-х, видел ровно то же самое. Начальник нашего гарнизонного госпиталя, бывалый такой медик, полковник, прям морщился, когда рассказывал об условиях в зимних полевых лагерях. Главным образом обмороженные, конечно. И это в мирное время!», – говорится в сообщениях со ссылкой на блог «Размышления вольного социолога» в «Живом журнале».

Автор блога психолог Алексей Рощин считает, что у более-менее обеспеченных россиян есть возможность откосить от армии, из-за чего в ВС РФ оказываются, в основном, «дети рабочих и крестьян».

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