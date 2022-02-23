Еще один попавший под санкции белорусский банк продает свой офис 5 23.02.2022, 15:56

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На торги выставлено и принадлежащее банку кафе с росписью под хохлому.

Еще один белорусский банк, попавший под санкции, продает свой офис. На этот раз — Белинвестбанк, сообщает The Village.

Вообще банки нередко продают принадлежащие им здания или помещения — например, гаражи или какие-то вспомогательные корпуса. Но офисы выставляются не так и часто.

Месяц назад Совмин опубликовал постановление, согласно которому Беларусбанк должен был продать два своих минских офиса: на улице Карбышева, 14/2 (за 3,44 миллиона долларов) и в гостинице «Виктория» на проспекте Победителей, 65 (за 265 тысяч долларов). А также один офис в Могилеве и один в Бресте.

Сейчас Белинвестбанк, также попавший под санкции, выставил на аукцион офис в Витебске по улице Ленина, 22-7 площадью 116 квадратных метров.

Очные торги состоятся 15 марта, начальная цена лота — 276 тысяч рублей. Шаг аукциона — 5% от стартовой цены. Таким образом, лот может быть продан минимум за 289.800 рублей. Кроме того, покупатель обязан будет оплатить вознаграждение организатору торгов (0,6%) и затраты на проведение аукциона (не более 500 рублей). Наконец, покупатель заодно также должен купить смонтированный в банке кондиционер за 1.200 рублей.

Таким образом, общая стоимость банковского офиса составит минимум 293.240 рублей, или примерно 111.000 долларов по актуальному курсу.

По тому же адресу продается и принадлежащее банку кафе с росписью под хохлому, стартовая стоимость - 272.400 рублей.

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