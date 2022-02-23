Свободные спортсмены призывают отказаться от проведения соревнований в Беларуси и России 23.02.2022, 16:05

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фото: тасс

Ограничения должны действовать, пока Минск и Москва нарушают принципы международного права.

Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSF) обратился к международным организациям с призывом не проводить турниры и соревнования в России и Беларуси.

Те соревнования, которые уже запланированы, должны быть перенесены, считают в BSSF. Кроме того, участие всех российских и беларусских официальных лиц в международных спортивных мероприятиях должно быть ограничено.

Поводом для обращения стало решение Владимира Путина признать "Л/ДНР".

"На данный момент Владимир Путин повысил уровень эскалации до реального риска неминуемого начала войны, втянув, в том числе, в агрессивные действия Беларусь. Организация и проведение любого международного спортивного мероприятия в Беларуси и России должны быть ограничены", — говориться в обращении Белорусского фонда спортивной солидарности.

Эти ограничения, считают в BSSF, должны действовать, пока Минск и Москва нарушают принципы международного права. В Фонде напомнили об основном принципе олимпизма — строить и продвигать дружелюбный мир.

На днях стало известно, что мужская сборная Великобритании по баскетболу отказалась ехать в Беларусь на отборочный матч чемпионата мира 2023 года. Он должен был пройти 25 февраля в минском Дворце спорта. Такой шаг в Лондоне объяснили заботой о безопасности игроков и ситуацией вокруг Украины.

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