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Глава Минобороны Британии пригрозил России «надрать задницу»

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  • 23.02.2022, 16:12
  • 11,102
Глава Минобороны Британии пригрозил России «надрать задницу»
Бен Уоллес

Бен Уоллес жестко ответил Путину.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, угрожая президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что шотландская гвардия «надрала задницу» царю в Крыму в 1853 году и «мы всегда можем сделать это снова».

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на The Guardian.

По словам министра, Великобритания имеет тысячу человек в резерве для реагирования на кризис.

«Шотландская гвардия надрала задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму — мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин… у него не было ни друзей, ни союзов», — сказал Уоллес.

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