«Штадлер Минск» отправляет в простой почти 60 работников 7 23.02.2022, 16:25

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Чем объясняется такая необходимость?

«Штадлер Минск» отправляет в простой до сентября 59 сотрудников сварочного производства, следует из документа, снимок которого оказался в распоряжении редакции Zerkalo.io. Эту информацию подтвердили несколько работников предприятия и пресс-служба.

В служебной записке с подписью начальника сварочного производства Марселя Фрая на имя директора предприятия «Штадлер Минск» Филиппа Бруннера озвучена просьба с 1 марта по 31 августа этого года объявить простой 59 работников цеха. Объясняется такая необходимость эпидемиологической ситуацией, которая «привела к сбою в поставках материалов и комплектующих», и «участившимися случаями заболеваемости на предприятии, негативно влияющими на производственный процесс».

Информацию о предстоящем простое подтвердили несколько сотрудников предприятия. По словам одного из работников сварочного цеха, в простой отправляют примерно по 15 человек каждой из четырех смен. После этого работать в отделе сварочного производства останутся 180 человек.

— Тем, кто в списке, сразу сказали, что они больше не нужны и могут писать заявление по соглашению сторон. А если нет, то полгода будут получать 255 рублей в месяц (2/3 от оклада. — Прим. Zerkalo.io) и останутся на простое до окончания контракта, — поделился деталями ситуации работник завода в Фаниполе.

Низкие выплаты связаны с тем, что основную часть зарплаты работников предприятия, по словам двух собеседников, составляет премия. Если оклад, как правило, ниже 400 рублей, то она может достигать минимум нескольких тысяч рублей.

— «Штадлер Минск» весь прошлый год выполнял текущие заказы. Вперед ничего не было. Многие заказчики отказывались от нашего подразделения из-за политики. Сейчас заказы появились. Но варить кузова должны начать по плану в конце августа — начале сентября. До этого момента у ребят просто нет работы, — рассказал один из заводчан.

В пресс-службе компании «Штадлер Минск» подтвердили, что такой документ действительно существует, и, как в нем указано, некоторых работников отправляют в простой.

— В связи с эпидемиологической ситуацией, сложностью из-за задержек поставок материалов и комплектующих. Это, несомненно, влияет на производственный процесс, — объяснили в компании. Там не стали комментировать информацию о том, что работникам, которые будут в простое, не планируют продлевать контракты.

Белорусский завод швейцарского производителя поездов заработал в 2014 году, став одним из крупнейших налогоплательщиков Дзержинского района.

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