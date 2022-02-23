Ученые нашли необычный способ получать топливо из углекислого газа 9 23.02.2022, 16:31

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Открытие поможет снизить попадание вредных соединений в атмосферу.

Ученые из Швеции научились получать топливо из СО2. Открытие сделала группа ученых Лундского университета, пишет портал swedinfo.

Ученые заявляют, что в своей разработке используют несколько материалов, поглощающие свет солнца, которые в дальнейшем потребляют его солнечную энергию для преобразования в СО2. Спектроскопическим методом, в котором используются ультракороткие импульсные лазеры, ученые верно установили происходящее в этой реакции. Они подробнее ознакомились с двухмерными и трехмерными органическими телами, имеющими название COF — ковалентный органический каркас, очень хорошо поглощающий солнечный свет. Соединив COF с каталитическим комплексом, ученым удалось без вспомогательной энергии преобразовать СО2 в монооксид углерода.

По мнению специалистов, это открытие может послужить в дальнейшем решению вопроса снижения попадания вредных газов в атмосферную среду.

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