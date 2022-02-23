К белорусско-украинской границе отправили бомбардировщик Су-24 18 23.02.2022, 16:33

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Пропагандисты готовят очередную провокацию?

Похоже, что провокации с использованием самолетов все еще могут повториться. Предыдущая выдумка с «приземленным украинским беспилотником» была очень быстро раскрыта: эксперты установили доноров запчастей для макета, который аккуратно положили в снег и отсняли для целей пропаганды. Запчасти были от беларусского БПЛА «Формула» либо российского «Истра-10».

После этого инцидента от подписчиков нам поступала информация, что может готовиться очередная подобная провокация. А теперь появилось еще и видео, поэтому считаем необходимым предупредить наших читателей о возможности еще одной такой попытки, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

По словам подписчика, по направлению к границе с Украиной сегодня повезли разобранный тактический бомбардировщик Су-24. Отметим, что данная модель самолетов уже давно не стоит на вооружении Беларуси, но до сих пор продолжает использоваться в Украине. Учитывая последние события на границе, нельзя исключать того факта, что скоро рупоры пропаганды заявят, что такой самолет был сбит системами ПВО Беларуси при попытке атаковать российскую группировку войск, занимающую позиции для удара по Украине.

В любом случае шансы на реализацию такой провокации крайне малы: все украинские самолеты имеют свои серийные номера.

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